Украинские шахтеры объявили забастовку

На Украине 393 шахтера «Криворожского железорудного комбината» объявили забастовку и отказываются подниматься на поверхность. Шахтеры требуют погасить задолженность по зарплате, повысить уровень оплаты труда и улучшить условия работы. По сообщению председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, бастующих шахтеров готовы поддержать их коллеги, работающие на других предприятиях города Кривой Рог, с помощью митингов и «итальянских забастовок».

В Кривой Рог для урегулирования ситуации отправился первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлию Свириденко.

Криворожский железорудный комбинат – это частное предприятие, которое принадлежит украинским олигархам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому. Оба олигарха находятся в хороших отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.