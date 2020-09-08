В Минске начались задержания протестующих

В столице Белоруссии, следуя призыву оппозиционных телеграм-каналов, граждане начали собираться на митинг. Как правило, демонстрации в Минске и других городах страны проходят по выходным, но на этот раз оппозиция решила выйти в знак протеста против задержания своих лидеров. Силовики в зеленом камуфляже без опознавательных знаков начали задержания протестующих. Несмотря на задержания количество протестующих продолжает увеличиваться, но их общее количество не превышает тысячи человек.

Вчера, 7 сентября 2020 года, В Минске неизвестные в гражданской одежде схватили и затолкали в микроавтобус члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, после чего связь с ней была потеряна. Кроме нее бесследно пропали еще два члена Координационного совета Антон Родненков и Иваном Кравцов. Родненков Кравцов оказались выдворенными на Украину, а Колесникова, отказавшаяся покидать Белоруссию, была арестована за «попытку незаконно покинуть страну».

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.