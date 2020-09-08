В России появился собственный беспилотник-конвертоплан

На форуме «Армия-2020» был продемонстрирован первый в России отечественный беспилотник-конвертоплан, который способен передавать видео в формате HD. Создателем техники является компания ZALA Aero, входящая в корпорацию «Ростех».

«Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV вертикального взлета и посадки создан по типу конвертоплана, который представляет собой гибрид БВС самолетного и вертолетного типа», - говорится в сообщении компании.

Также в пресс-службе отметили, что конвертоплан снабжен встроенным бортовым вычислителем, который способен обеспечить передачу видео в формате HD. Данная возможность применяется на воздушном судне данного класса впервые, добавили в компании.

Уточняется, что новая машина может находиться в полете около двух часов, развивая скорость до 110 км/ ч. В компании добавили, что главным преимуществом конвертоплана является возможность запуска без специально оборудованной площадки для запуска.

Напомним, военно-технический форум «Армия-2020» завершил свою работу 29 августа текущего года на полигоне Алабино, также технические возможности были продемонстрированы на аэродроме Кубинка.