Врачи перечислили продукты, способные спасти от инфаркта

Врач-диетолог из Турции Фатма Байсал Юсуф рассказала о продуктах, которые не только помогают работе сердца, но и могут спасти от инфаркта. Она уточнила, что мощным «средством» против тромбов являются кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе.

Также положительно влияют на работу сердца чеснок, рыба, миндаль и грецкие орехи, добавила диетолог. Она рекомендует съедать за один раз по одной дольке чеснока, включать в рацион рыбу, приготовленную без добавления масла, то есть на пару или гриль,

«Рыба из-за большого содержания в ней кислот омега-3 обладает антиоксидантными свойствами, которые препятствую образованию тромбов», - рассказала врач. Она рекомендует съедать шесть-семь орехов фундука и два-три грецких ореха трижды в неделю, что поддержит сердечно-сосудистую систему благодаря содержащихся в их составе магния и клетчатки. Для снабжения сердца витаминами В и Е необходимо регулярно употреблять перемолотые семена льна и цельнозерновую муку из овса и ржи, добавляет Юсуф.

Вредные вещества необходимо выводить из организма при помощи антиоксидантов, таких как зеленый чай, напитки из шалфея или ромашки, красный виноград, помидоры и арбузы, заключила диетолог.