Акции дня: «Русгидро» повышает градус

Бумаги «Русгидро» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии в среду. Акции выросли на +2,37% до 0,7382 рублей за акцию на фоне улучшения позиций в рейтинге и на новостях о вводе в эксплуатацию ТЭЦ в Хабаровском крае.
Новая ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, что позволит покрыть потребности региона. Станция в качестве будет использовать каменный уголь Ургальского месторождения. Она построена на смену изношенной Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию в 1936 году.
Кроме того, BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций «Русгидро» и повысил рекомендацию (рейтинг) с «продавать» до «держать». В целом, по итогам первого полугодия 2020 года компания увеличила чистую прибыль на 59,4% до 46,8 млрд рублей (по МСФО).
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,44% до 2876,07 пунктов. Индекс РТС напротив поднялся на +1% до 1201,34 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:43 мск составила 41,11 долларов за баррель (+3,34%). Российская валюта укреплялась – 75,51 рублей за доллар.