Акции дня: «Русгидро» повышает градус

Бумаги «Русгидро» вышли в лидеры торгов по итогам дневной сессии в среду. Акции выросли на +2,37% до 0,7382 рублей за акцию на фоне улучшения позиций в рейтинге и на новостях о вводе в эксплуатацию ТЭЦ в Хабаровском крае.

Новая ТЭЦ в Советской Гавани будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, что позволит покрыть потребности региона. Станция в качестве будет использовать каменный уголь Ургальского месторождения. Она построена на смену изношенной Майской ГРЭС, введенной в эксплуатацию в 1936 году.

Кроме того, BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций «Русгидро» и повысил рекомендацию (рейтинг) с «продавать» до «держать». В целом, по итогам первого полугодия 2020 года компания увеличила чистую прибыль на 59,4% до 46,8 млрд рублей (по МСФО).