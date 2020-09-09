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Акции Tesla потеряли пятую часть стоимости

Москва, 09.09.2020
Надо отдать должное - акции основанного и управляемого Илоном Маском производителя электромобилей дешевеют после беспрецедентного роста стоимости. Тем не менее, намечается тенденция: инвесторы сбрасывают технологические «фишки» и покупают активы-убежища.
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#Экономика
  • Акции Tesla потеряли пятую часть стоимости

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск

EPA/ТАСС Автор: ALEXANDER BECHER

 

Барсук роет под Tesla

 

Во вторник, 8 августа 2020 года, акции производителя электрокаров Tesla потеряли одну пятую своей стоимости на волатильном рынке. Они обвалились на 21,06%, до 330,21 доллара, хотя еще 1 сентября их стоимость превышала 498 долларов. Бумаги упали в цене более чем на 17% сразу после того, как компанию не включили в индекс S&P 500, передаёт CNBС. Впрочем, за краткий период перед этим акции производителя электромобилей выросли в цене на 400% (!), и очень (хотя и не настолько) быстро росли в течение года (см. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?).

На курс акций популярного автопроизводителя мог повлиять эффект «пузыря» на рынке акций США с неоправданно резким ростом. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite по итогам сессии  упал более чем на 3%.

Что касается конкретно Tesla, то, как пишет РИА Новости, у компании прибавилось во вторник конкурентов. Так, стартап Nikola Motor и GM объявили, что объединятся для строительства электрического грузовика Badger («Барсук») — прямого потенциального конкурента Cybertruck производства Tesla.

 

Обеднеть! На 12,3 млрд долларов за день 

 

Tesla рассчитывала попасть в S&P 500 после публикации хороших финансовых результатов. В июле компания отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд, она получила 104 долларов млн за апрель-июнь. Но этого не произошло: в S&P 500 вместо нее включили сайт электронной коммерции Etsy, производителя автоматического оборудования Teradyne и фармкомпанию Catalyne.

Не повезло и самому Илону Маску: в рейтинге миллиардеров Forbes, который обновляется в режиме реального времени, глава Tesla опустился с пятой строчки на седьмую — издание оценивает теперь его состояние в $75,6 млрд. Он потерял 12,3 млрд долларов за день.

 

Финиш ралли - приехали

 

В общей сложности, по оценке управляющего партнера EXANTЕ Алексея Кириенко, за вторник акции Tesla потеряли более 20%, что стало наиболее сильным падением этих бумаг за всю десятилетнюю историю торгов на бирже. При этом в глаза бросается укрепление акций Ford (+2%) и General Motors (+8%). Таким образом, инвесторы частично переложились на акции традиционных автопроизводителей.

Все это укладывается в рамки стратегии ребалансировки портфеля после бурного роста Tesla, уверен эксперт. На второй день после сплита, 1 сентября,  акции достигли пика и торговались вблизи отметки 500 долларов за штуку. Сейчас они находятся в районе 330 долларов. Однако не стоит  забывать, что текущий обвал в акциях, отнявший уже более трети капитализации, вернул котировки всего лишь к уровням месячной давности — настолько сильным было ралли в этой бумаги в августе. 

Компанию в самом деле не взяли в S&P 500, что заметно подкосило веру инвесторов. Однако решение комитета было закономерным по трем основным причинам: капитализация росла росла «стероидно» на протяжении небольшого отрезка времени; котировки были очень волатильны (рост — это тоже волатильность), что является негативным фактором для компании; показатели прибыльности были неустойчивыми.

Перегретые ожидания инвесторов, которые так и не воплотились в реальность, могут и дальше влиять на котировки Tesla и многократно усилить эффект от общей распродажи IT-сектора. Компании еще придется  потрудиться, уверен Алексей Кириенко, чтобы доказать свое право попасть в индекс, показав стабильный рост не только по объемам торгов, но по устойчивости динамики котировок.

Еще один фактор, который может сыграть против Tesla, — это напряженность между Китаем и США, которая может выйти на новый виток в предвыборный период, добавляет эксперт. Недавно компания построила завод в Китае (хотя пока большую часть продаж там составляет импорт из США). Кроме того, Китай — это второй по объему покупателей рынок электрокаров Tesla. 

Стоит отметить, что Tesla выступает своего рода индикатором настроений ритейл-инвесторов. Если они разочаруются в компании, это отразится на всем рынке.

Прогноз хороший

Вообще сейчас, уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, происходит абсолютно оправданная коррекция безумно раздутой бумаги. Не нужно забывать, что с учетом сплита акция доходила до 550 долларов, а при падении рынка в марте текущего года опускалась до 65 долларов. При этом ее стоимость начала безудержно расти именно после безубыточного отчета чуть менее года назад, и за месяц увеличилась в 5 раз, а сравнивая с показателями прошлого сентября – фактически в 10 раз. (см. Tesla заруливает на рекорд по капитализации).

Акции опустились с 550 долларов до 330, что составляет порядка 40% просадки, отмечает эксперт. На такую резкую коррекцию в самом деле повлияло и невключение бумаги в индекс S&P 500, и раздутость капитализации, и сброс, после сплита, акций инвесторами, начавшими массово фиксировать прибыль, и постепенное появление конкурентов в слоте электромобилей.

Что касается дальнейших прогнозов по Tesla, то сейчас не самое благодатное время для их составления из-за коррекции на рынке и сильной просадки технологических компаний, которые все лето выступали драйвером роста для фондового рынка США, уверен Алексей Кричевский. Продукция компании Маска будет и дальше пользоваться хорошим спросом, а показатели по прибыльности должны расти, но для входа на рынок все-таки лучше подождать момента, когда пройдут выбора президента в США, потому что президентство Байдена, по мнению аналитиков Уолл-Стрит, приведет к мощному обвалу котировок и прибыли из-за взлета налоговых отчислений корпоративных гигантов.

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