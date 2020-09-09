Арестована лидер белорусской оппозиции

Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО в городе Минске – сообщил ее отец Александр Колесников.

7 сентября Колесникова была похищена неизвестными в гражданской одежде в Минске. Утром следующего дня Колесникова объявилась на белорусско-украинской границе. По словам оппозиции, власти пытались депортировать ее на Украину, но Колесникова отказалась уезжать из страны, разорвала свой паспорт и вернулась на территорию Белоруссии. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко Колесникова и еще два члена Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать на Украину. Бежавшие оппозиционеры, по словам Лукашенко, прошли паспортный и пограничный контроль, а затем пытались прорваться на машине через последний пограничный пост. «Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу», – заявил Лукашенко.

После отъезда из Белоруссии кандидата в президенты Светланы Тихановской и других членов ее избирательного штаба, Колесникова выполняла роль неформального лидера уличных белорусских протестов.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас призвал немедленно освободить задержанную в Минске Колесникову и пригрозил ввести персональные санкции ЕС в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.