The Times: Черчилль планировал сбросить атомную бомбу на один из советских городов

Ненависть Уинстона Черчилля к коммунизму и Советскому Союзу, с которым ему пришлось вступить в союз в силу известных причин в годы Второй Мировой войны, хорошо известна. Война с СССР была навязчивой идеей знаменитого британского политика, положившего своим выступлением в Фултоне в 1946 году начало холодной войне между Западом и СССР, которая продлилась полвека. Чаще всего сэр Уинстон уговаривал напасть на Москву США, обладавшие атомной бомбой с 1945 года, но порой, как в 1951 году, наверное, в один из периодов обострения, планировал сделать это и сам. К счастью для всех, только на словах.

В 1951 году Черчиллю было 76 лет. Тем не менее, он собирался участвовать в намеченных на осень парламентских выборах и надеялся во второй раз возглавить правительство Великобритании.

Как следует из недавно найденного в архивах документа, 29 апреля 1951 года в доме Черчилля в графстве Кент состоялся разговор между ним и владельцем влиятельной американской газеты New York Times Джулиусом Охсом Адлером. Об этом пишет британская The Times.

Сначала британец обратился к Адлеру с вопросом, знает ли он, сколько атомных бомб у США и СССР? Затем он поведал изумленному гостю о вынашиваемом им плане войны с Москвой. В случае победы на выборах и получения поддержки от США, что было вполне вероятно, потому что Америку тогда возглавлял Гарри Труман, тоже не скрывавший своего, мягко говоря, негативного отношения к СССР, Черчилль собирался предъявить Сталину ультиматум с угрозой в случае его отклонения сбросить атомную юомбу на один из советских городов. Едва ли Сталин принял бы ультиматум бывшего союзника. В этом случае Черчилль был готов отдать приказ об атомной бомбардировке Советского Союза. Причем, в случае необходимости он был готов сбросить атомные бомбы даже не на один, а на два или три десятка целей на территории бывшего союзника

Через пять месяцев мечта Уинстона Черчилля сбылась, но только частично. Он стал премьер-министром Великобритании второй раз и руководил британским правительством три с половиной года, до 5 апреля 55-года. Однако разговоров об ультиматуме Советскому Союзу и атомных ударах по советским городам больше ни с кем не вел. Человеком сэр Уинстон был умным и, наверняка, хорошо понимал, какими последствиями закончится предъявление ультиматума и тем более ядерный удар по Советскому Союзу, который к тому времени уже два года как имел собственное атомное оружие.