Названа причина мощного роста курса доллара

Аналитики назвали причину мощного роста курса доллара на мировых площадках. Внезапная приостановка испытаний коронавирусной вакцины AZD1222 британской фармацевтической компанией AstraZeneca ввиду болезни одного из их участников привела к фронтальному укреплению доллара США.

Говоря о причинах ралли доллара последних дней, в первую очередь, конечно, следует помнить о сильных экономических данных, совсем недавно поступивших из США. Показатели по безработице, производству и индексах в последние недели существенно улучшились.

Способствовали росту американской валюты очередной обвал в IT-секторе и стабильно высокий уже длительное время накал отношений между США и Китаем. Сегодня, 9 сентября, к этим известным причинам добавилась еще одна - не очень хорошие новости об оксфордской вакцине против Covid-19, на которую ВОЗ возлагает самые большие надежды и на которую собирающаяся ее производить AstraZeneca уже получила миллиардные заказы. Приостановка ее испытаний приведет к дальнейшим осложнениям в борьбе с коронавирусной инфекцией, чреватым новыми карантинами и неприятностями для экономики.

«Нет вакцины, значит, пандемия продолжится дольше,- думают нервничающие инвесторы,- и следовательно восстановление глобальной экономики задерживается».

Отсюда следует простой вывод: в такое сложное и беспокойное время опасно вкладываться в рискованные активы; следует проявить осторожность и, не гонясь за высокими процентами, довериться надежному и проверенному доллару.

Евро на все вышеперечисленные причины отреагировал так же, как остальные валюты – падением. Сейчас за него дают 1,175 американских доллара. Это значит, что на открывающемся завтра во Франкфурте заседании правления Европейского центробанка (ЕЦБ) будет царить менее напряженная атмосфера, потому что одной из главных тем встречи должно было стать ослабление доллара, которое затруднит экспортерам из еврозоны выход из самой глубокой за последние десятилетия рецессии.

Согласно расчетам отдельных экономистов, пишет Reuters, еврозона уже потеряла от усиления общеевропейской валюты, вызванного главным образом ослаблением доллара, 0,2-0,4% роста.

Реакция на ослабление доллара и усиление евро несмотря на события последних дней на финансовых рынках не отразятся на повестке дня франкфуртского заседания. Главные банкиры Старого Света прекрасно понимают, что коронавирусная вакцина просто дала им небольшую передышку, но ничего не изменила по сути. Курс доллара в ближайшей и среднесрочной перспективе в целом продолжит ослабляться из-за изменений монетарной политики ФРС, связанных с инфляцией. Это значит, что для того, чтобы параллельно с падением доллара не усиливался евро, европейцам срочно необходимо что-то придумать.