Газпромбанк Лизинг увеличивает объем работы со строительными компаниями

Падение строительного сектора в 2020 году заметно слабее, чем в других отраслях экономики — об этом свидетельствует отчет Высшей школы экономики. Тем не менее карантинные меры заставили практически весь строительный рынок задуматься над сокращением финансовых затрат и издержек. О том, каким образом можно снизить нагрузку на капитал с помощью лизинга техники и строительного оборудования, «Эксперту Online» рассказал Максим Агаджанов — генеральный директор Газпромбанк Лизинга.

― Как вы оцениваете состояние строительной отрасли сегодня?

― Мы работаем с клиентами строительного сектора много лет, отрасль непростая, со своими нюансами — впрочем, как и любая другая. В июле текущего года лизинговый портфель Газпромбанк Лизинга в сегменте строительно-дорожной техники, спецтехники и оборудования составил семь миллиардов рублей, это на десять процентов больше прошлогодних значений. Коронакризис, безусловно, повлиял на инвестиционные планы корпоративного сектора — основного инвестора отрасли. Многие стратегические планы по новым проектам отложены до лучших времен. Однако на тех проектах, которые уже начаты, включая крупные инфраструктурные, работа ведется. Это объекты, которые по большей части носят характер национального приоритета: строительство и модернизация предприятий СПГ, НПЗ, нефтепроводов и так далее.

― Насколько рискованна для лизингового бизнеса работа со строительной отраслью, которая и до пандемии переживала не лучшие времена?

― Я не считаю, что строительная отрасль сопряжена с бо́льшими рисками, чем тот же автобизнес или железнодорожный, к примеру. Важную роль играет то, как отстроен риск-менеджмент лизинговой компании, какие риск-аппетиты у нее. Наша риск-модель, которая идеально интегрирована с материнским банком — Газпромбанком, за 17 лет работы уже доказала свою эффективность. Кроме того, важна специализация компании, ее опыт и наработки с отечественными и зарубежными поставщиками.

Лизинг — это идеальный инструмент для пополнения строительного транспортного парка и оперативной замены выбывающих единиц. По данным агентства Absolute Reports, мировой рынок лизинга строительной техники к 2024 году достигнет 102,5 миллиарда долларов со среднегодовым темпом роста 8,9 процента. Доминирующим игроком в этом сегменте являются компании США с долей на рынке 43,8 процента. В России сегмент лизинга строительной и строительно-дорожной техники и спецтехники на колесах входит по итогам 2019 года в топ-5 по новому бизнесу, его доля в общем объеме рынка — девять процентов. В абсолютных значениях по итогам прошлого года лизинговые компании профинансировали поставки строительного имущества на 133 миллиарда рублей, на 35,7% больше, чем в 2018 году (по данным «Эксперт РА»).

― Какие вызовы сегодня стоят перед строительными подрядчиками в части обновления основных фондов?

― Для строительных подрядчиков оборудование и строительная техника часто являются вторым по величине капиталовложением после затрат на рабочую силу. К примеру, бетоносмесительная установка Liebherr в среднем стоит порядка ста миллионов рублей, «КамАЗ» в зависимости от типа — пять миллионов рублей, а погрузчик Caterpillar — десять миллионов рублей.

Как правило, подрядчики одновременно ведут сразу несколько объектов, и только на одном из них может потребоваться от 100 до 300 единиц спецтехники. Один из наших клиентов — строительная компания — «Велесстрой» — выполняет работы на нескольких крупных объектах, таких как «Арктик СПГ — 2», «Ямал СПГ», «Обский СПГ» и других. Соответственно, чтобы выполнить все работы в срок и приступить к следующему объекту требуется достаточно большой парк специализированной техники. Только в начале года мы заключили сделки на поставку имущества для «Велесстроя» стоимостью порядка 400 миллионов рублей и до конца года ожидаем увеличения объемов сотрудничества. Поэтому обеспечение строительного объекта необходимым количеством техники и оборудования для выполнения работ в срок по контракту, а также снижение финансовых издержек и затрат на эксплуатацию техники, пожалуй, главные вызовы для любого строителя сегодня.

― Каковы основные тенденции на рынке лизинга строительной техники можно наблюдать сегодня?

― Если смотреть на востребованность различной спецтехники сейчас по сравнению с 2014–2016 годами, то спрос медленно, но растет. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году продажи дорожно-строительной и спецтехники увеличились на 12 процентов и составили 13,2 тысячи единиц. Первый квартал текущего года также закончился положительным приростом (восемь процентов) — было реализовано 2600 единиц техники.

Естественная изношенность техники сегодня находится на критическом уровне, поэтому компании озабочены обновлением транспортных парков, в том числе за счет лизинга. В первом полугодии 2020 года, по данным агентства Russian Automotive Market Research (RAMR), в финансовый лизинг было передано 9800 единиц спецтехники — это небольшое падение (на 1,3 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество переданной на условиях лизинга дорожно-строительной техники осталось практически на уровне прошлогодних значений и составило 4,34 тысячи единиц. В разрезе колесной и гусеничной спецтехники в договорах лизинга лидирующие позиции удерживают машины на колесном ходу с долей более 80 процентов.

― Какие марки дорожно-строительной техники наиболее востребованы?

— В топ-5 брендов сегмента строительно-дорожной техники, по данным RAMR, входят марки JCB с долей 12,8 процента, Caterpillar (9,6 процента), Komatsu (7,1 процента), Volvo (7 процентов) и XCMG с долей 4,2 процента. Вся эта техника пользуется особым спросом у лизингополучателей.

― Продукция отечественных машиностроителей не пользуется популярностью?

― Пользуется, конечно. В нашем портфеле есть экскаваторы, бульдозеры, краны, грейдеры, погрузчики ведущих российских производителей — это АвтоГАЗ, КамАЗ, Галичский автокрановый завод… Эта техника по эксплуатационным характеристикам не уступает продукции иностранных конкурентов, а где-то и превосходит ее. Однако в основном отечественная техника востребована и экономически обоснована в сочетании с программой льготного лизинга Минпромторга РФ, которая в этом году была запущена с небольшой задержкой.

Госпрограмма «Строительно-дорожная и коммунальная техника» с бюджетом на субсидии по льготному лизингу в размере четырех миллиардов рублей утверждена в июне 2020 года. Многие наши клиенты ждали возобновления действия программы, поскольку она позволяет получить скидку на аванс в размере 10 и 15 процентов от стоимости техники на условии «франко завод». Размер скидки зависит от региона передачи техники в лизинг.

― Какова экономия при использовании этой программы?

― В 2019 году совокупный портфель группы Газпромбанк Лизинг по сделкам с применением механизма субсидирования составил 68 миллиардов рублей. При этом программа по субсидированию строительно-дорожной и коммунальной техники Минпромторга РФ стала одной из самых востребованных среди наших клиентов, в том числе представителей строительной отрасли. Если взять за расчет стандартный аванс по финансовому лизингу 20–30 процентов, то с учетом субсидии лизингополучатель снижает финансовые затраты на 10–15 процентов.

― Если сравнивать лизинг и прямую покупку спецтехники, то что выгоднее?

― Самое главное преимущество для строительных компаний при лизинговом финансировании — возможность не отвлекать собственные средства из оборота, поскольку речь идет о немалых суммах. Это особо актуально сегодня, после отмены режима ограничительных мер по нераспространению COVID-19. Плюс мы пока точно не уверены, что второй волны коронавируса не будет, что тоже надо принимать во внимание при планировании затрат на поддержку проектов.

Кроме того, важно отметить, что лизинговое финансирование и кредитование строительных подрядчиков не являются конкурентными финансовыми инструментами. Лизинг как раз позволяет компании оставить за собой право кредитоваться, поскольку переданная в лизинг техника зачастую остается на балансе лизинговой компании. А это уже влияет на снижение кредиторской задолженности клиента, что важно при получении заимствований на иные цели.

Обычно срок лизинга строительной техники составляет от трех до пяти лет, что, безусловно, снижает риск устаревания. Это, в свою очередь, позволяет быстро производить замену выбывающего парка, предоставляет возможность для приобретения более экологичного и технологически современного оборудования.

― Планируете ли вы наращивать портфель по строительной отрасли?

― Мы продолжим работать с сегментом лизинга строительно-дорожной техники: потребность в обновлении основных фондов отрасли очевидна. К августу мы уже поставили строительное имущество стоимостью почти два с половиной миллиарда рублей, что с учетом введенных карантинных мер во втором квартале 2020 года соответствует уровню годичной давности. Важность работы со строительным сегментом мы видим также и исходя из посыла Президента РФ, который ранее подтвердил, что крупные инфраструктурные проекты страны не будут остановлены.