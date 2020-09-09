Исключительные выборы в Ярославле

Традиционно довыборы в Государственную Думу относят к категории наименее интересных для широкой публики элементов электорального процесса. Часто имя победителя известно заранее благодаря очевидному преимуществу с его стороны. И сам исход голосования не может ощутимым образом отразиться на внутриполитической ситуации внутри региона.

В ближайший единый день голосования 13 сентября состоится несколько довыборов. По крайней мере одни из них, по Ярославскому округу (где бывший депутат Александр Грибов сменил мандат на должность в аппарате правительства РФ), стали исключением из общего правила.

Корни конфликта

Публичная часть борьбы за мандат депутата Госдумы от Ярославской областипредставляет собой лишь круги на воде, порождаемые глубинными процессами внутри регионального истеблишмента.

В 2016 году регион впервые возглавил человек, не являющийся его уроженцем, ранее не работавший в местных властных структурах и в принципе не имевший связей с локальными политическими элитами. Зато хабаровчанин Дмитрий Миронов принес с собой длительный опыт работы в структуре КГБ, ФСО и МВД.

Он почти полностью обновил руководство области. Новый губернатор принял решение опираться на «столичные» кадры. Действия главы региона закономерно вызвали сопротивление со стороны местного истеблишмента: обновление управленческого аппарата поставило под угрозу существование устоявшейся системы групп интересов. Результатом этого столкновения стало начало затяжного конфликта между «местными» и «варягами» внутри областной элиты. Первые начали негласно блокироваться вокруг главного патриарха региональной политики – экс-губернатора Анатолия Лисицына.

Первый среди равных

16 лет на посту главы области, 4 года в кресле депутата Госдумы и 7 лет в качестве представителя региона в Совете Федерации. Послужной список Анатолия Лисицына сам по себе позволяет причислить его к категории «политических тяжеловесов» на уровне Ярославской области (как минимум). Он выстроил устойчивую систему отношений со всеми представителями местного истеблишмента, вплоть до поселенческого уровня. Лисицын также может рассчитывать на поддержку широких масс избирателей.

Как отмечает председатель регионального отделения движения «Голос» в Ярославской области Антон Шейнин, экс-губернатор в равной степени может опереться и на представителей лоялистского электората, и на сторонников оппозиции. «Он первый губернатор Ярославской области, – замечает эксперт, – невероятно популярный политик на уровне региона. В принципе, он обладает достаточно четким и высоким органическим рейтингом, который особо не нуждается в мерах поддержки. Его политическое амплуа позволяет ему объединять, например, часть лояльного власти электората и представителей оппозиции, включая условных сторонников штаба Навального, активную городскую молодежь. Для людей Лисицын, если опираться на актуальную социологию, является лучшим губернатором области за всю ее историю».

С этой оценкой во многом согласен и генеральный директор Центра политического консультирования Андрей Становой.

«После 16 лет работы на посту главы региона Лисицын стал уже не столько реальным политиком, сколько мифологизированной фигурой. Он запомнился людям как губернатор, внесший большой вклад в развитие региона», – указал политолог.

На фоне этого не удивительно, что именно Лисицына местные элиты в итоги выбрали в качестве выразителя и защитника собственных интересов в рамках противостояния экспансии «варягов».

Длительное время конфликт внутри двух групп регионального истеблишмента протекал скорее кулуарно. Первым его проявлением в публичном пространстве стала озвученная Лисицыным критика в адрес организаторов выборов в 2019 году. В марте 2020 г. бывший губернатор вышел из состава «Единой России». После этого включение Лисицына в пул кандидатов, претендующих на вакантный мандат депутата Госдумы, для многих внешних наблюдателей стало лишь вопросом времени.

Доводы за и против

Перечень претендентов на свободное место в здании на Охотном Ряду включает в себя фамилии 8 кандидатов. Однако реальными шансами на победу в ходе электоральной гонки, по мнению большинства экспертов, обладают лишь двое: глава межрегионального профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги Андрей Коваленко («Единая Россия») и экс-губернатор Анатолий Лисицын («Справедливая Россия»).

На первый взгляд может показаться, что исход голосования предрешен, и выборы должны завершиться убедительной победой Анатолия Лисицына. Однако эксперты придерживаются мнения, что шансы двух главных кандидатов приблизительно равны. Высокий уровень популярности Лисицына нивелирует относительно низкая активность в рамках агитационной кампании, а имиджевые недостатки Коваленко может компенсировать наличие организационного ресурса «партии власти».

«Сейчас Андрей Коваленко уже не так уверенно чувствует себя на электоральной поляне. Ведь за ним нет никаких серьезных дел в Ярославской области, – признает руководитель социологического центра «Хи-квадрат» Евгений Голубев. – Нельзя же по-серьезному думать, что курирование спортивных проектов ЕР в регионе – это заслуга Андрея Коваленко. Это – общепартийные проекты. А вот за бывшим губернатором Анатолием Лисицыным стоит репутация. Да и электоральный рейтинг ЕР не превышает 30% по региону в целом. Так что шансы победить у Лисицына выше. Однако он не ведет активной кампании, в отличие от Коваленко. Но вероятность еще хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу у Коваленко потенциально есть. Методы понятны – мобилизация бюджетников и “чернуха” против Лисицына». (См. также: Регионы проверят дебютантов на прочность).

«Однако костяк электората у Анатолия Лисицына – это пенсионеры, – продолжает социолог. – Работать с ними власть толком не умеет. Именно они в подавляющем большинстве и придут на выборы 13 сентября. Явка ожидается в районе 20-25%. Поэтому, если будут считать честно, то шансы на выигрыш у Коваленко невысоки. Но власть будет использовать все методы, чтобы добиться “нужного результата”. В регионе проводится электронное голосование, а также выборы будут идти 3 дня. Это – так называемые административные резервы. У провластной партии есть еще один козырь: 12 сентября в Ярославле будет праздноваться юбилей – 1010 лет областному центру. Власти хотят использовать юбилейные торжества для поднятия уровня социального оптимизма у избирателей».

«У каждого из кандидатов есть определенные преимущества, которые потенциально способны стать точкой роста, – подчеркнул Андрей Становой. – Если мы говорим о Коваленко, то этот человек является “лидером команды” в широком смысле слова. Команды депутатов облдумы и органов местного самоуправления, команды глав, команды регионального правительства, команды “партии власти”. Поэтому за Коваленко стоит организационный ресурс. Не административный, а организационный, в хорошем смысле слова. Важно, что эта команда сформирована как результат активной работы Коваленко в регионе в последние годы. Уровень поддержки Лисицына значительно превосходит аналогичный показатель для Коваленко. Вместе с тем, Анатолий Иванович в настоящее время не ведет активной организационной кампании, рассчитывая исключительно на добрую память ярославцев о себе».

В сходном ключе шансы кандидатов оценивает и Антон Шейнин.

«На момент старта кампании я неоднократно говорил о том, что Лисицын это человек, который побеждает «чисто по плакатику». Люди придут на участки, увидят его фамилию в бюллетене, и это само по себе обеспечит Лисицыну высокие шансы на победу, – пояснил свою позицию эксперт. – Но кампанию Лисицына отличают вялое позиционирование, достаточно безликая и малоактивная агитация. Коваленко, в отличие от Лисицына, не местный, а для Ярославской области сейчас очень актуально наличие у кандидата связи с регионом. Коваленко никто не знает. Его узнаваемость на тех территориях, за счет которых “Единая Россия” намеревается выиграть выборы, является достаточно низкой. Позиционирование Коваленко вызывает много вопросов. В его центре помещен эпитет “свой”, хотя он точно не “свой”, поскольку не местный. Как хоккеист он имеет мировую известность, но нужно понимать, что именно “хоккейный” электорат не очень велик в Ярославской области, несмотря на наличие “Локомотива”. Насколько я понимаю, сейчас “Единая Россия” рассчитывает победить за счет некоего ядра сторонников, как это было в 2017 – 2018 годах. При этом не учитывается, что на дворе уже 2020 год, и в текущих реалиях кампания “сушеной явки” не обязательно даст тот же результат, что и в предшествующие годы». (См. также: Стремление к правоконсервативному флангу).

Игра внутри игры

Оценивая ход кампании, большинство внешних наблюдателей солидарны в одном. Анатолий Лисицын и стоящие за ним группы интересов не заинтересованы в получении самого думского мандата. Участие экс-губернатора в выборах преследует лишь одну цель: создать точку опоры для начала переговоров с противоположной стороной.

«Зная местную политическую кухню, можно предположить, что вся эта история является предметом торга, – отметил Антон Шейнин. – Вполне возможно, что Анатолий Иванович на самом деле разыгрывает мандат депутата Госдумы. Есть вероятность того, что созданная его руками угроза поражения Коваленко – лишь предмет торга. Лисицын – это не оппозиционер. Если он пошел от “Справедливой России”, то это вовсе не означает его переход в лагерь оппозиции. Он просто сменил тактику торга».

Повод для раздумий в Кремле

Крайне маловероятно, что Ярославль станет «вторым Хабаровском». Однако мы не можем отрицать того, что в рамках местных довыборов депутата Госдумы между собой столкнулись две группы элит: делегированные федеральным центром статусные «варяги», обладающие значимым ресурсом влияния в Москве, и местный истеблишмент. Речь идет о полноценном политическом конфликте, субъектами которого выступают не партии, а группы интересов.

В рамках этого конфликта «местные» опираются на ярко выраженный региональный патриотизм своих земляков. А антиобраз их противников включает в себя элемент позиционирования в качестве «ставленников Москвы». Аналогичные процессы мы уже наблюдали на Дальнем Востоке.

На основе происходящего в Ярославле, уже после выборов, в федеральном центре, очевидно, будут делать выводы о большей или меньшей необходимости корректировки кадровой политики. Это будет и еще один повод оценить саму систему взаимодействия с регионами, исключительной важности систему.