Избирателей приманят базовым доходом

Рискованную идею предложил на совещании «Единой России» ее председатель, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Речь о введении гарантированного дохода в России. Глава «Единой России» считает необходимым обсудить такую возможность с правительством и профсоюзами.

Истинная причина такой массовой поддержки населения — в привлечении избирателя. «Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Надо признать: идея выплачивать каждому россиянину некую минимальную сумму для обеспечения основных нужд действительно может понравиться избирателям — настолько, что они с радостью поучаствуют в выборах 2021 года и активно будут поддерживать «Единую Россию». Но привлекательная и простая на первый взгляд идея базового дохода на самом деле, даже при беглом рассмотрении, несет в себе огромное количество рисков для российской экономики.

Неудачные эксперименты

Напомним вкратце: гарантированный доход — одна из разновидностей так называемого безусловного базового дохода. Безусловный базовый доход подразумевает выплату каждому гражданину, вне зависимости от его статуса (работает ли он или безработный, является ли инвалидом и т. д.) определенной суммы, которая покрывает базовые потребности. Его смысл — в демонтаже сложной системы соцподдержки, преодолении неравенства и защите людей от наступающей роботизации. Так, футуролог и один из главных инженеров Google Research Рэй Курцвейл заявлял, что уже к 2030-м годам безусловный доход появится во всех развитых странах, так как примерно в это время искусственный интеллект станет неотличим от человеческого разума, а работа человека будет все менее востребована. Подробно об идеологии сторонников базового дохода «Эксперт» уже писал — см. «Деньги всем подряд» № 17-19 (1073) за 2018 год.

Однако одновременно с тем, как идея «раздачи денег» набирала силу, все активнее становились и ее противники. Так, летом 2016 года 80% граждан Швейцарии высказались против введения в стране таких безусловных выплат — предполагалось, что граждане получали бы 2500 швейцарских франков в месяц. Дальше с невнятными результатами стали проваливаться эксперименты по введению базового дохода, один за другим — подробнее см. «Поверили в сказку» № 35 (1086) за 2018 год.

При ближайшем рассмотрении выяснялось: то, что приводят обычно в качестве примеров реализации ББД — это разные формы социальных пособий, которые лишены либо признака безусловности, либо всеохватности, либо регулярности. Из всех реализованных социальных экспериментов наиболее близким к идее был финский: с января 2017 года двум тысячам получателей пособий по безработице выдается по 560 евро в месяц (это эквивалентно примерно четверти медианного дохода одного человека) вне зависимости от того, нашли они работу или нет. Но и это были далеко не всеобщие безусловные выплаты. Когда же финны подвели итоги, то оказалось, что уровень стресса у получавших базовый доход действительно снизился — вот только активнее искать работу и предпринимать что-то, чтобы изменить свою жизнь эти люди так и не стали (см. «Патрициям пора потесниться» № 51 (1146) за 2019 год).

Действительно существует и много лет действует некий аналог гарантированного дохода в нефтегазовых странах Персидского залива — так, в Катаре все граждане получают пожизненную ренту в размере десятков тысяч долларов (точные цифры сильно разнятся).

От страны, где зарабатывают — к стране бесполезных





Грубые подсчеты показывают, что введение гарантированного дохода в России обошлось бы в сумму около 8,5 трлн рублей в год — это в случае, если каждому взрослому человеку ежемесячно выплачивали бы прожиточный минимум. Такая сумма равна текущему бюджету Пенсионного фонда РФ, или половине федерального бюджета. Откуда могут взяться такие огромные деньги? Первый вариант — увеличение отчислений от прибыли крупных госкорпораций : «Газпрома» (чистая прибыль за 2019 год 1,2 трлн рублей), «Роснефтегаза» ( чистая прибыль за 2019 год 155 млрд рублей, нераспределенная 570 млрд), Сбербанка (чистый процентный и комиссионный доходы за 2019 год — 1,6 трлн рублей) и т.д. очевидно, что это будет автоматически означать снижение инвестпрограмм крупных компаний и/или повышение ими тарифов и цен.

Далее, увеличение дохода большого слоя граждан на определенную гарантированную величину почти неизбежно приведет к повышению цен на товары и тем самым к обесценению такого дохода.

Из отраслей, где люди работают за низкие зарплаты, начнется массовый исход сотрудников — это в числе прочих сотрудники почтовых отделений, библиотек, детских садов, особенно в регионах. На таких рабочих местах придется резко повышать зарплаты — или сокращать эти рабочие места. Первый вариант будет не по силам местным бюджетам, второй приведет к снижению качества жизни.

Наконец, у идеи гарантированного, и тем более базового дохода есть главный, фундаментальный изъян. Получается, что предлагая его, мы отказываемся от строительства экономики, где каждый человек, приложив усилия, может заработать достойную зарплату. Именно этой цели отвечал проект высокопроизводительных рабочих мест, который так и не был развернут, именно для этого нам нужны обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью. Это здоровый подход к преодолению бедности — через повышение зарплат и производительности. Гарантируя же минимальный доход большому числу граждан в обмен на лояльность, мы ставим крест на развитии экономики знаний, экономики добавленной стоимости и производительного труда. Мы консервируем сырьевую экономику и пестуем иждивенчество, примитивное существование и отказ от развития. Действительно ли это долгосрочная цель России?