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Колесниковой предъявлены обвинения в попытке захвата власти

Москва, 09.09.2020

Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой предъявлены обвинения в попытке захвата власти – сообщила ее адвокат Людмила Казак. «С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», – цитирует адвоката Колесниковой белорусское издание TUT.BY.

Колесникова арестована и находится в СИЗО в городе Минске.

7 сентября Колесникова была похищена неизвестными в гражданской одежде в Минске. Утром следующего дня Колесникова объявилась на белорусско-украинской границе. По словам оппозиции, власти пытались депортировать ее на Украину, но Колесникова отказалась уезжать из страны, разорвала свой паспорт и вернулась на территорию Белоруссии. А по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко Колесникова и еще два члена Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать на Украину. Бежавшие оппозиционеры, по словам Лукашенко, прошли паспортный и пограничный контроль, а затем пытались прорваться на машине через последний пограничный пост. «Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу», – заявил Лукашенко.

После отъезда из Белоруссии кандидата в президенты Светланы Тихановской и других членов ее избирательного штаба, Колесникова выполняла роль неформального лидера уличных белорусских протестов. Она лично участвовала во всех мирных шествиях в столице, которые проходят каждое воскресенье с момента проведения президентских выборов. Колесникова была сторонником исключительно мирных форм протеста – они лично уговаривала протестующих не приближаться к силовикам.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

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