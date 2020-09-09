Лавров обвинил Берлин в игнорировании запросов о Навальном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия оставляет без ответа запросы Москвы по поводу отравления Алексея Навального.

«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением. Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности», – сказал Лавров на пресс-конференции.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», – сказала Меркель.