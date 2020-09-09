Лукашенко заявил о сенсационной неопубликованной части записи про Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его распоряжении есть неопубликованная часть перехваченной записи про оппозиционера Алексея Навального с сенсационными подробностями.

Как рассказал участвовавший в беседе с белорусским президентом главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, Лукашенко передал полную версию записи директору ФСБ Александру Бортникову

Глава Белоруссии уточнил, что существует еще один неопубликованный фрагмент записи переговоров Польши и Германии об оппозиционере Алексее Навальном. В ходе беседы, по словам Бабаяна, Лукашенко предложил прослушать всю запись.

«Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему», - процитировал Бабаян белорусского лидера.

Он добавил, что «ерунда, это цветочки и вы не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди».

Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил о перехваченном разговоре между Варшавой и Берлином о ситуации вокруг возможного отравления Алексея Навального. Политик пообещал передать запись российским спецслужбам. Позже был обнародован фрагмент записи, в котором человек, который обозначен, как представитель Германии, сообщает, что подтверждение «отравления» россиянина не так важно, так как на войне «всякие методы хороши».