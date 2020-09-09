На процессе по экстрадиции Ассанжа прозвучало громкое заявление

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж разыскивается Соединенными Штатами, потому что он является "политическим противником" президента США Дональда Трампа, было заявлено на слушаниях по его экстрадиции в Лондоне, передает Reuters.

Пол Роджерс, профессор британского Брэдфордского университета, заявил лондонскому суду Олд-Бейли, что сроки судебного преследования США были связаны с политическими взглядами Ассанжа и враждебностью к нему со стороны Дональда Трампа.

"Доказательства очень убедительно подтверждают, что это действительно политический процесс", - сказал Роджерс.

49-летний гражданин Австралии Ассанж борется против экстрадиции в Соединенные Штаты, где его обвиняют в заговоре с целью взлома правительственных компьютеров и нарушении закона о шпионаже в связи с разглашением конфиденциальных телеграмм сайтом WikiLeaks в 2010-2011 годах.

Ассанж и WikiLeaks привели в ярость правительство США десять лет назад, явив миру тысячи секретных американских документов, но тогда Ассанжу не было предъявлено никаких обвинений.

Его сторонники считают его ярым поборником свободы слова, разоблачающего злоупотребления властью и лицемерие Вашингтона, и считают его судебное преследование угрозой для мировой журналистики. Власти США заявляют, что своими действиями он безрассудно подверг опасности жизни источников.

Роджерс сказал, что администрация Трампа рассматривает Ассанжа как "политического врага" из-за его мнения. Команда защиты Ассанжа утверждает, что дело в США имеет политическую подоплеку, что делает его экстрадицию незаконной.

"Мнения и взгляды Ассанжа, продемонстрированные в его словах и действиях с организацией WikiLeaks на протяжении многих лет, можно рассматривать как очень четко ставящие его под прицел спора с администрацией Трампа", - сказал Роджерс в своем заявлении.

Джеймс Льюис, адвокат, представляющий Соединенные Штаты, оспорил утверждение, что дело было политически мотивированным, заявив, что федеральным прокурорам США запрещено учитывать политические взгляды при принятии решений.

"Я не говорю, что они действуют недобросовестно, - сказал Роджерс. - Я говорю, что на другом уровне было принято политическое решение продолжить расследование этого дела после того, как его давность уже истекла".

Судья предупредил Ассанжа, что он будет удален из зала суда, если он прервет слушание после того, как Ассанж выкрикнул "ерунда" во время выступления Льюиса.