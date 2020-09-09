Мировые цены на нефть достигли минимума с июня

9 сентября утром в ходе торгов мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, передает Прайм.

Котировки фьючерсов на октябрь на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке потеряли по итогам торгов на $3,01, достигнув показателя $36,76 за баррель. В ходе европейских торгов нефть также подешевела: на лондонской Межконтинентальной бирже контракты на ноябрь на Brent потеряли в цене $2,23 до $39,78 за баррель.

Аналитики рынка обращают внимание на тот факт, что впервые с июня месяца цены на нефть оказался ниже $40. Эксперты объясняют происходящие, как опасениями второй волны коронавирусной инфекции, так и финансовыми факторами, такими как падением биржевых индексов в США и укреплением доллара. Свою роль сыграло и решение Саудовской Аравии снизить цены на нефть для своих покупателей.