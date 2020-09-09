Российское жидкое топливо очень популярно в США

Президент Трамп обвинил демократов в том, что они наперекор национальным интересам покупают российскую нефть. Обвинение справедливо лишь отчасти, потому что большая часть совсем небольшого экспорта российской нефти в США на самом деле состоит из нефти казахской, которую грузят на танкеры в России. Что же касается чисто российской нефти, подчеркивает Oil Price, то на американские нефтеперерабатывающие заводы в этом году пришли четыре танкера: два с нефтью сорта Urals и два – с Varandey.

Но даже с учетом этого уточняющего обстоятельства российско-американские отношения в области энергетики впечатляют, что особенно заметно на фоне отношений между Москвой и Вашингтоном в целом. Правда, речь идет не о сырой нефти, а о жидком топливе, произведенном из нее.

Конечно, американские НПЗ начали покупать жидкое топливо в России не вчера. Поставки его из России можно проследить в 2013-14 годы, но тогда они были все же крайне редкие. Торговля нефтью в буквальном смысле этого слова «расцвела» в начале 2018 года после заключения соглашения ОПЕК+, заставившего ближневосточных производителей тяжелых сортов нефти сократить их добычу, и усиления американских санкций против Венесуэлы и Ирана.

Что касается России, то производство жидкого топлива в ней было в последние два десятилетия как раз ориентировано в основном на экспорт. Так получилось, что когда европейские покупатели начали постепенно отходить от ископаемых «грязных» видов топлива, на горизонте появилась спасительная альтернатива в виде США.

Американские НПЗ на побережье Мексиканского залива вполне могли бы, конечно, тоже производить огромные объемы жидкого топлива, но на них стоит слишком сложное оборудование.

Российские НПЗ, работающие на обычном оборудовании и поэтому производящие жидкое топливо, в отсутствие европейских покупателей, наверняка, бы со временем «умерли». Их спасло правительство, разработавшее специально для них систему налогообложения. Экспортный налог на тяжелые продукты переработки нефти был привязан к стоимости сырой нефти и составлял 22,4%, т.е. лишь треть от налога на экспорт самой нефти. Ясно, что такое положение вещей было предусмотрено для цен на нефть ниже 50 долларов за баррель. Когда же они во второй половине нулевых рванули вверх, начался золотой век жидкого топлива. Продлился он, правда, недолго и закончился обвалом цен на нефть в 2014-15 годах. В результате в налоговое законодательство в 2015 году были внесены изменения, так называемый «налоговый маневр».

Большая часть жидкого топлива в России производится на нескольких НПЗ, расположенных на северо-западе страны. Например, только Киришский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Ленинградской области, производит 6-7 млн тонн жидкого топлива, что составляет почти шестую часть от всего российского жидкого топлива.

Со временем существенно изменились пути доставки жидкого топлива. До 2015 года основной объем его шел через нероссийские порты на Балтике: Вентспилс, Таллинн и Ригу. Сейчас ситуация изменилась. Российское правительство активно продвигает более «безопасные» внутренние маршруты.

В 2019 г. российские нефтеперерабатывающие предприятия России произвели в общей сложности 285 млн тонн нефтепродуктов, включая 47,3 млн тонн жидкого топлива. Это, кстати, значительно меньше рекорда, установленного в 2014 году и составляющего 77,7 млн тонн.

Из без малого 50 млн тонн жидкого топлива немногим более 4 млн тонн остается в России, а 43 с небольшим миллиона идут на экспорт. Поставки жидкого топлива в США в 2019 году по сравнению с предыдущим годом удвоились до 12,6 млн тонн, что составляет почти треть (ок. 30%) от всего экспорта российского жидкого топлива.

Львиная экспорта в Америку идет через Атлантику. На дальневосточные порты Ванино и Находку пришлись всего лишь 7 танкеров, которые отправились в Калифорнию и Вашингтон (штат). Что же касается Атлантики, то через нее были доставлены 110 грузов.

С учетом того, что крупнейшие производители жидкого топлива в России находятся на северо-западе страны, не удивительно, что главные порты загрузки для предназначенных для Америки грузов находятся на Балтийском побережье. Главным терминалом для отгрузки сырья в США является Усть-Лужский нефтяной терминал, крупнейший в Европе.

Говоря о перспективах торговли жидким топливом между Россией и США, Oil Price считает, что ее прекращение в близком будущем ввиду общего неутешительного состояния американо-российских отношений тем не менее представляется маловероятным. Судя по статистике за 2020 год, Америка останется главным покупателем российского жидкого топлива. На втором месте, кстати, находятся Нидерланды, уже довольно много лет покупающие в год 9-10 млн тонн.

Жидкое топливо из России компенсировало для США потерю топлива из Венесуэлы, которая по-прежнему находится под жесткими санкциями. Очевидно, пишет Oil Price, что США будут покупать у России жидкое топливо несмотря на остальные отношения между Вашингтоном и Москвой до тех пор, пока в Латинской Америке не появится еще одна страна, добывающая в больших количествах тяжелую нефть с высоким содержанием серы.