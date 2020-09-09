Польша озвучила собственные цели по Белоруссии

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик рассказал слушателям радиостанции «Радио Вроцлав», что он думает о происходящих сейчас в Белоруссии бурных событиях и целях Варшавы в этой связи. Дворчик не согласился с тем, что Белоруссия входит в сферу влияния России.

«Мы не принимаем это (включение Белоруссии в сферу влияния России),- заявил Дворчик.

Последний месяц польские политики проявляют повышенную активность. По словам польских официальных лиц, Варшава пытается уговорить европейские страны "не дать России перейти красную линию". В Варшаве называют такой чертой, например, отправку российских военных в Белоруссию.

По словам Дворчика, одна из задач, стоящих перед Польшей в связи с событиями в Белоруссии, заключается в том, чтобы не дать союзникам по ЕС и НАТО «забыть» об этой восточноевропейской стране. Белоруссия, уверен глава премьерской канцелярии, должна быть приоритетной темой всех обсуждений в Брюсселе.

При этом Михал Дворчик подчеркнул, что позиция Польши в отношении событий в Белоруссии тверда и не содержит никаких, так сказать, личных мотивов.

Польский политик также признал, что у Евросоюза нет единой позиции по Белоруссии. Страны Центральной и Восточной Европы относятся к событиям в Минске с большим участием и тревогой, а в Западной Европе им уделяют, по его твердому убеждению, недостаточно внимания.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко получил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.