Маркировка товаров - на очереди молоко и велосипеды

Маркировка усложняет маскировку (контрафакта)

Во вторник Владимир Путин, говорится в сообщении пресс-службы Кремля, провел совещание с членами правительства о развитии системы маркировки товаров. Эта тема ушла было в тень другой, наиболее актуальной – подготовки к отопительному сезону. Но будучи маркированная как основная, она не могла так и остаться не обсужденной.

Участникам совещания предстояло наметить дальнейшее развитие системы, при которой на упаковку товара или товарный ярлык наносится ставший уже привычным штрихкод разноразмерными квадратами, «шашечками». В нем закодированы данные, которые мы привыкли высматривать на упаковках, скажем, молочных продуктов: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Называется это матричный штрихкод, или в рамках нашей неистребимой англофонии – Data Matrix.

Кстати, молочные продукты, судя по сообщениям, и станут следующими носителями таких кодов. Сейчас маркировка товаров в России формально носит характер эксперимента, но ставит его твердая рука, не отвертишься. Он включает, напоминает ТАСС, обязательную маркировку табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Эти товары стали маркировать в 2019 году, а с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.

К 2024 году, обещают провайдеры цифрового мира, в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Ее оператор - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, сообщает ТАСС.

Докладчиком о процессе внедрении маркировки был глава Минпромторга России Денис Мантуров. Но что именно он сказал, и к 19 часам еще не было известно. Ограничимся тем, что министр мог сказать.

Маркировка товаров – это процесс, который позволяет проследить путь товара от производителя до покупателя, поясняет первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. И для легальных товаропроизводителей и продавцов система несет очевидные плюсы: снижает уровень конкуренции с нелегальным товаром и фальсификатом, дает гарантии необходимого качества и соответствия всем требованиям российского законодательства. Эта мера, в первую очередь, способна значительно сократить объем фальсификата, который в некоторых товарных категориях достигает 50-60% (табачные изделия, обувь и т.д.). В конечном счете, маркировка товаров защищает российских производителей и ритейлеров, а также проводится в интересах потребителей, которые гарантированно покупают качественный товар, а не подделку.

Однако маркировка – это целый технологический процесс, специальные линии на производствах, и потом многие опасались, что в результате вырастет стоимость продукции разных направлений, отмечает эксперт. Но по факту стоимость разных товаров выросла незначительно – на 2-5% в зависимости от товарного направления. Маркировка товаров была запущена еще в 2016 году и с тех пор стало очевидно, что это нужный инструмент, так как доля фальсификата сократилась по разным категориям на 25-50%. В конце 2019 года Правительство РФ утвердило порядок и правила маркировки четырех новых товарных групп – парфюмерии, шин и покрышек, одежды, текстиля, белья, фототехники.

Пилотные проекты по всем этим товарным группам завершились 30 ноября 2019 года. Внедрение маркировки товаров для этих групп началось 8 января 2020 года и будет проводиться поэтапно. В дальнейшем список товаров для маркировки будет расширяться и наличие такого знака на продукции станет обязательным требованием. По разным данным, снижение доли фальсификата на 50–60% приводит к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд руб. на отрасль (при доле незаконного оборота 5–10%) до 200–250 млрд руб. (при доле 45–50%). Таким образом, полагает Павел Сигал, через год-два затраты на оборудование по маркировке продукции, как правило, окупаются.

«Шашечки» - и ехать

Формирование единой национальной системы маркировки и отслеживания товаров в России – это многоэтапная стратегия государства, отмечает главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Полная ее реализация намечена к 2024 году, что будет подразумевать введение почти тотальной маркировки на большую категорию потребительских товаров. В первую очередь, это необходимо для того, чтобы максимально обелить сектор легкой промышленности, снизить до минимума уровень как зарубежного так и отечественного контрафакта. За счет этого потенциально доходы государства от налоговых поступлений существенно вырастут, а потребители будут защищены от недоброкачественных изделий. Более того: легальные производители смогут нарастить выпуск продукции что позволит им получать больший доход и работать в зоне честной конкуренции.

В целом там, где маркировка уже действует, заметен существенный положительный эффект, в качестве примера можно привести шубы. Официальные продажи этого дорого предмета женского гардероба выросли сразу в 9 раз – оборот увеличился с 8,5 в 2015 году до 76,2 млрд рублей в 2018 году. Тоже самое можно сказать и про обороты табачной и лекарственной продукции. Заметно увеличился объем легального обувного рынка, что в очередной раз доказывает целесообразность этой меры.

Экономический же эффект от введения маркировки в целом ожидается крайне внушительный, указывает эксперт. Так, экономисты оценивают ее вклад в ВВП до 1,2%, это произойдет за счет снижения незаконного оборота товаров, который сейчас оценивается в размере до 2,5 трлн рублей. В общей сложности дополнительный доход государства может быть оценен в 360 млрд рублей ежегодно. Еще также порядка 160 млрд руб. принесет косвенный доход от повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. Data matrix – это все равно что паспорт для каждого товара, его нанесение и отслеживание через систему Центра развития перспективных технологий позволит полностью отказаться от расходов на контроль за каждой товарной группой, каждый такой контроль оценивается в сумму от 1 до 1,5 млрд руб. в год.

Завершение реализации программы тотальной маркировки еще впереди, но уже сейчас под нее подпадают крайне важные категории товаров, относящиеся как к товарам первой необходимости, так и к тем, где доля контрафакта значительно высока, отмечает Алексей Антонов. На текущий момент система охватывает – лекарства, табачные изделия, обувь, одежду и некоторые категории легпрома, шубы, парфюмерию, автомобильные шины и покрышки, фотоаппараты.

В ближайшее время официально будут маркироваться – молочная продукция, велосипеды, кресла-коляски. В текущем году ожидается введение маркировки минеральной воды, заключил аналитик.