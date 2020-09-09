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Росстат насчитал рост зарплат во время самоизоляции

Москва, 09.09.2020
По подсчетам ВШЭ, данные Росстата о зарплатах за второй квартал плохо согласуются с цифрами ФНС, статистикой по безработице и опросами населения.
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  • Росстат насчитал рост зарплат во время самоизоляции

В здании Федеральной службы государственной статистики (Росстат)

Александр Щербак/ТАСС

В очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе» аналитики Центра развития Высшей школы экономики поставили под сомнение точность недавней статистики Росстата по заработным платам. Согласно ей, среднемесячная начисленная заработная плата работников после снижения на 3,2% в апреле-мае, то есть в период самоизоляции, в июне росла (на 2,9% и 2,7%), по итогам II квартала увеличившись на 4,9% относительно января-марта и на 4,8% - год к году. В реальном выражении - с учетом инфляции - зарплаты также оказались в плюсе: на 3,3% за квартал и 1,6% - в годовом выражении.

Однако, отмечают в ВШЭ, в то же время поступления НДФЛ в бюджетную систему РФ упали по итогам квартала на 10,3%, с особенно глубоким падением в апреле-мае и небольшим плюсом, на 2,9% в июне.

Согласно Росстату, оплата труда в экономике за апрель-июнь выросла на 235 млрд рублей относительно аналогичного периода прошлого года (до 9,445 трлн рублей). Если же исходить из данных по НДФЛ, то фонд оплаты труда мог, напротив, сократиться - примерно на 950 млрд рублей.

«Это вызывает вопросы относительно статистики заработной платы», - процитировал портал Finanz комментарий замдиректора Центра развития ВШЭ Светлана Мисихина, одного из авторов бюллетеня.

Кстати, по ее словам, вызывают вопросы и данные о социальных выплатах: благодаря выплате пособий государства семьям с детьми к их доходам должно было прибавиться более 200 млрд рублей. Но Росстат «увидел» только 74 млрд. Это может означать, что «без учета социальных выплат, связанных с пандемией коронавируса, социальные выплаты во втором квартале снизились».

Помимо зарплат Росстат учитывает и другие виды заработка. Там указывают на упавшие почти в два раза доходы от предпринимательской деятельности, а также - снизившиеся доходы от собственности. С учетом этого, общий объем денежных доходов физических лиц упал на 4,9% год к году, или на 734 млрд рублей, составив 14,464 трлн рублей. Но сокращение сборов НДФЛ оказалось вдвое больше. Иными словами, Росстат насчитал населению 831 млрд рублей доходов, которые при этом никак не «увидела» ФНС. В ВШЭ, впрочем, предполагают, что Росстат произведет переоценку доходов населения за второй квартал 2020 года, и что при этои изменится структура денежных доходов населения по источникам их поступления, (как это уже было с данными за первый квартал). (См. таже: «Цифра в расфокусе», «Эксперт» №36 (1132)).

Средняя зарплата за июнь по России, доложенная Росстатом, якобы превышает 52 тыс. руб., что более чем на 5 тыс. руб. выше январских показателей, комментирует данные шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Где может быть загвоздка? Возможны неожиданные варианты, говорит он, когда по статье зарплат наши статистики каким-то образом провели, например, президентские разовые выплаты по 10 тысяч руб. на детей от 3 до 16 лет, или повышенные пособия по безработице. 

Другая возможность, что сокращённые и временно отправленные в неоплачиваемые отпуска люди, то есть те, кто совсем не получал в эти месяцы никакого дохода, просто не попали в статистику вовсе, а усреднена зарплата оставшихся работать и полностью занятых. И статистический метод включил почему-то  в данные повышенную долю работников государственных организаций с проиндексированной на период ограничений зарплатой.

По идее, говорит Пётр Пушкарёв, тут тоже не вяжется, так как такие индексации коснулись на деле лишь часть госслужащих. Но даже в теории предположить другой источник повышенных зарплат в российской экономике невозможно - в период, когда большинство народа сначала массово сидело в вынужденной изоляции, и лишь к лету начало из нее выходить, но уж явно не первым делом идти в кассу бухгалтерии за непонятно откуда взявшимися надбавками.  

Реальная картина, безусловно, иная, уверен Пётр Пушкарёв. Даже в западных экономиках, где государство помогало куда более масштабными выплатами работники потеряли в среднем на душу населения от 20% до 30% доходов. Что уж говорить о российской, где опросы НИУ ВШЭ и «Левада-центра» показали, что от 23% до 32% жителей потеряли как минимум часть зарплаты, 15% заявили, что полностью лишились премий и бонусов, 26% рассказали о сокращениях в компании, 12% сообщили, что были отправлены в вынужденный отпуск, а 9% переведены на неполный рабочий день.

Даже с учётом оценки НКР о 3% теневого сектора в масштабах ВВП страны, где не менее 25% доходов россиян могут быть не видны государству, разница в цифрах по зарплате Росстата, как говорится, «не бьётся», отмечает аналитик. Средняя зарплата в России по данным налоговой службы на 25% ниже, чем у Росстата. Налоги ФНС получала, на конец прошлого, года с зарплаты 58,9 млн человек, тогда как по данным Росстата работает 72,3 млн жителей. Но даже если эти цифры и говорят о теневых зарплатах, Росстат приводит данные именно об официальных зарплатах.  (См. также: «Ловушка среднего дохода и Россия»«Эксперт» №37 (1175)).

Очень жаль, считает эксперт, что принимая решения о налоговых льготах или субсидиях для бизнеса, граждан, правительство теперь вероятно будет опираться в своих оценках на явно завышенные цифры. Одна надежда, что Михаил Мишустин как выходец из налогового ведомства всё же больше доверяет выводам своих бывших прямых подчинённых, говорит аналитик. И что правительство, увидев дальнейшую неминуемую стагнацию по объёмам налоговых сборов, а значит и выручки предприятий, задумается о том, как подкормить свою налоговую базу, оставив предприятиям побольше на развитие.

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