Сербия не примет участия в военных учениях в Белоруссии

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что его страна согласилась с требованиями Евросоюза об отказе от военных учений на территории Белоруссии. «От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой ещё большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — приводит Александра Вулина пресс-служба министерства обороны Сербии.

Ранее планировалось проведение совместных военных учений Белоруссии, России и Сербии «Славянское братство – 2020», которые должны были состояться с 10 по 15 сентября 2020 года.

Со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года – в Белоруссии продолжаются протесты оппозиции. Согласно данным ЦИК республики, Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать офциальные результаты голосования и требует отмены их итогов.