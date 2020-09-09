Трамп не смог прекратить «бесконечные войны»

Военные Соединенных Штатов объявили, что в этом месяце будет сокращено их присутствие в Ираке с 5,2 тысяч до 3 тысяч военнослужащих, передает Reuters.

В прошлом месяце сообщалось, что ожидается сокращение присутствия американских войск в Ираке примерно на треть.

Более 5 тысяч американских военнослужащих были размещены в Ираке для борьбы с группировкой боевиков Исламского государства (организация запрещена в РФ). Официальные лица коалиции, возглавляемой США, говорят, что иракские силы теперь в состоянии справиться с остатками боевиков организации самостоятельно.

"Мы продолжаем расширять наши партнерские программы по наращиванию потенциала, которые позволяют иракским силам и нам сократить наше присутствие в Ираке", - сказал во время визита в Ирак генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США.

За день до этого высокопоставленный чиновник администрации заявлял, что президент Дональд Трамп официально объявит о сокращении войск США в Ираке.

Соединенные Штаты и Ирак в июне подтвердили свою приверженность сокращению американских войск в стране в ближайшие месяцы, при этом Вашингтон не планирует поддерживать работу постоянных базы или постоянное военное присутствие.

В 2016 году Трамп проводил кампанию за прекращение "бесконечных войн" Америки, но американские войска остаются в таких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия, хотя и в меньшем количестве.

В прошлом месяце во время встречи с премьер-министром Ирака Трамп повторил свое обещание вывести войска США, все еще находящиеся в Ираке.

Встреча Трампа с иракским лидером произошла на фоне нового всплеска напряженности между Вашингтоном и Тегераном, поскольку Вашингтон заявил, что будет стремиться восстановить все ранее приостановленные санкции США в отношении Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН).

В начале этого года парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из Ирака, и Соединенные Штаты и другие войска коалиции уходят в рамках сокращения численности.