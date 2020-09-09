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Трамп выдвинут на получение Нобелевской премии

Москва, 09.09.2020

Норвежский парламентарий Кристиан Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором приложил выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение премии мира. В качестве обоснования депутат приводит в пример усилия Трампа по нормализации отношений Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, а так за попытки нормализации отношений между Индией и Пакистаном и Южной Кореи с КНДР. Кроме того, отмечается, что Трамп стал первым за последние 39 лет главой белого Дома, который не развязал войны.

В 2009 году Нобелевскую премию мира получил президент США Барак Обама за «укрепление международной дипломатии и сотрудничества между людьми». В 2011 году США начали военную операцию против Ливии, которую Обама позже назвал «самой серьезной ошибкой его президентства». 

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