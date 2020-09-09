Цифровая маркировка помогла борьбе с нелегальным рынком сигарет, но не решила проблему полностью

Цифровая маркировка заставила выйти из тени 10 производителей сигарет, ранее не известных на рынке, как следует из выступления главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Таким образом, доля нелегальной продукции на табачном рынке за год снизилась до 10,5% с 15,5%.

Эксперты отмечают, что маркировка действительно оказала заметное влияние на борьбу с теневым рынком сигарет, но не решила проблему и ситуация остается сложной и требует продолжения системной борьбы - принятия законов и ужесточения правоприменительной практики.

Методология исследования <Бизнес-Аналитики>, которое показало цифру в 10,5% доли нелегальных сигарет в крупных городах России, не включает сельскую местность, где проживает порядка 25% населения России, а доля нелегальной продукции существенно выше, чем в городах.

По данным исследований независимых международных агентств Kantar TNS и Nielsen, которые покрывают как города, так и сельскую местность, теневой сегмент с 2015 года ежегодно удваивает свою долю на рынке сигарет. По итогам 2019 года доля рынка нелегальных сигарет составила 15,6%, как убедился журнал <Эксперт> в ходе собственного исследования, опубликованного в марте 2020 года. Выпадающие доходы бюджета от неуплаты акцизов и НДС по экспертным оценкам составили в 2019 году свыше 100 млрд рублей.

<Исследование, которое показывает уровень нелегальной торговли в 10,5%, отражает только часть реальной ситуации - долю нелегального рынка в городах. Особенность методологии, без учета сельской местности и контрафактной продукции, и дала заниженную цифру. В то же время, очевидно, что даже 10,5% в крупных городах - это крайне высокий уровень нелегального рынка и десятки миллиардов рублей ущерба для федерального бюджета ежегодно. Необходимо продолжать системную борьбу с нелегальными сигаретами путем изменения законодательства и ужесточения правоприменительной практики>, - говорит Василий Груздев, директор по работе с государственными органами власти JTI Россия.

Эксперт отмечает, что во II квартале текущего года могло быть временное снижение доли нелегального рынка сигарет в России из-за усиленного контроля границ и закрытия ярмарок и рынков.

<Но сейчас ситуация возвращается в обычное русло>, - продолжил Василий Груздев. По его словам, в ноябре ожидается выход очередного исследования рынка от Nielsen за III квартал 2020 года, которое должно дать объективную картину.