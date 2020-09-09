Ученые выяснили, почему коронавирус наиболее опасен для мужчин и пожилых

Как рассказали ученые Вашингтонского университета, коронавирус нового типа наиболее опасен для мужчин и пожилых людей из-за нарушений защитной реакции иммунной системы, передает портал EurekAlert.

Ученые рассказали, что именно у мужчин и пожилых людей COVID-19 вызывает более опасные симптомы, чем у других групп населения. В ходе экспериментов по выявлению причин данной закономерности, ученые выделили и установили нуклеотидную последовательность вирусной РНК у 430 больных с коронавирусом. Также в эксперименте приняли участие 54 человека с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

На основе полученных данных был проведен анализ реакции иммунитета на вирус, учитывался возраст, пол, вирусную нагрузку и инфекционный статус испытуемых.

Оказалось, что у мужчин и пожилых людей иммунный ответ формируется только через три дня после начала инфекции, количество иммунных клеток колеблется в зависимости от вирусной нагрузки. В этой связи ученые сделали выводы, что у данной категории пациентов есть нарушения защитной реакции, что вызывает у них наиболее острую форму течения заболевания. Также согласно статистике с начала эпидемии коронавирусной инфекции нового типа именно среди пожилых людей и мужчин наблюдается наиболее высокая смертность.