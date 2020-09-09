Украина «арестовала» российские самолеты за полеты в Крым

Украинский суд наложил заочный арест на 65 российских самолетов за «нарушение «порядка въезда и выезда из оккупированного Крымского полуострова».

Об этом в своем телеграм-канале сообщила «прокуратура Автономной республики Крым» (входящая в структуру украинской Генпрокуратуры и дислоцирующаяся в Херсонской области Украины – Эксперт). «По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов ­– нарушителей порядка въезда и выезда из оккупированного полуострова. Расследует уголовное производство по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее» – говорится в сообщении украинской прокуратуры. Украинские правоохранители ссылаются на решение Киева от марта 2014 года «закрыть воздушное пространство над оккупированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов».

Исполнить решение суда у украинских правоохранителей нет никакой возможности – Украина прекратила авиасообщение с Россией еще в 2015 году. Таким образом, на Украину не летают не только «арестованные» самолеты, но и любые другие российские авиалайнеры.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда по итогам референдума за этот шаг выступило более 97% крымчан.