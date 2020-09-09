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В Берлине заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам и пилотам

Москва, 09.09.2020

Во властных структурах Германии приписывают спасение оппозиционера Алексея Навального «цепочке счастливых случайностей» - быстрой реакции пилотов самолета, в котором ему стало плохо, а также помощи врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин, пишет газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Издание также приводит доводы врачей Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые после изучения проб Навального, уверены, что он «был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" - вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал». Издание пишет, эксперты пришли к выводу, что вещество является более «смертоносным, чем все другие из данной группы». Die Zeit отмечает, что следы «Новичка» обнаружены на руках Навального и горлышке бутылки, из которой он пил. Эксперты сообщают, что данный «Новичок» не только опаснее своих собратьев, но и действует медленнее, чем известные до сих пор вещества данного типа.

Издание уточняет, что германское правительство не сомневается, что «за атакой стоят российские спецслужбы», а именно это мог быть, по мнению издания, агент ФСБ. По информации издания, руководство ФРГ сомневается, что речь идет о нападении из-за рубежа.

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