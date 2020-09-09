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В Калуге откроют завод по производству санитарно-гигиенических средств

Москва, 09.09.2020
  • В Калуге откроют завод по производству санитарно-гигиенических средств

«Архбум Тиссью Групп»

Заемщик из Калужской области –«Архбум Тиссью Групп» при помощи льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП)  открыл в индустриальном парке «Ворсино» завод по производству санитарно-гигиенических изделий. Сообщается, что около 15% продукции будет отправляться на экспорт. Основные изделия завода – бумажные полотенца и туалетная бумага из 100% отечественной целлюлозы. На первом этапе в год будет  выпускаться 70 тысяч тонн изделий

Бумажные полотенца и туалетную бумагу для торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка» предприятие будет выпускать под собственным брендом Soffione. Также изделия будут поставляться в «Перекресток», «Дикси» и «Светофор». 15% продукции отправится на экспорт в такие страны, как в Германия, Хорватия, Армения, Азербайджан и Беларусь. Около 50% бумаги-основы будет производиться для внутреннего рынка. Вторая половина будет экспортироваться в Польшу, Чехию, Германию, Армению и Азербайджан.

Предприятие является экологически чистым производством, в основе продукции используется сертифицированное чистоцеллюлозное сырье.

К началу следующего года завод намерен запустить линию по производству столовых бумажных салфеток мощностью 150 тонн в месяц. Вторую и третью очередь завода планируется открыть в 2021 и 2022 годах соответственно.

Общая мощность завода после запуска данной линии возрастет с 70 до 210 тысяч тонн продукции в год. На производстве будет занято до 658 человек.

Льготный займ от ФРП в размере 500 млн рублей по программе «Проекты развития» под 5% годовых завод получил в конце 2017 года. Теперь в общей сложности бюджет предприятия составляет более 5,5 млрд рублей.

Для справки

ООО «Архбум Тиссью Групп» является дочерней компанией Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, основанного в 1940 году. Сегодня предприятие числится одним из ведущих лесохимических предприятий России и Европы, специализирующимся на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

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