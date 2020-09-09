В Кремле прокомментировали возможность вакцинации Путина от COVID-19

Российский президент Владимир Путин в случае, если сделать прививку от коронавируса нового типа, сам сообщит об этом, рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее глава страны рассказал, что вакцину испробовала на себе одна из его дочерей.

«Если президент посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», - сообщил чиновник ТАСС о возможной вакцинации Путина от коронавируса.

Напомним, первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Россией 11 августа. Препарат носит название «Спутник V» и его разработал Центр им. Гамалеи. В настоящее время испытания вакцины продолжаются в рамках пострегистрации. Сообщалось, что препаратом вакцинировались министр обороны Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, мэр Москвы Сергей Собянин, сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров.