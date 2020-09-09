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В Портленде продолжаются беспорядки

Москва, 09.09.2020

В американском городе Портленд, ставшем эпицентром беспорядков в США, столкновения демонстрантов с полицией продолжаются уже четвертый месяц. После очередного дня противостояния полиция сообщила об 11 задержанных демонстрантах. На этот раз протестующие перекрыли автомобильную и железную дорогу в городе. При попытке полиции разблокировать движение, демонстранты оказали им сопротивление.  

Арестованным демонстрантам местными властями, как правило, не предъявляется никаких обвинений, и они снова возвращаются митинговать на улицы Портленда.

1 сентября этого года в охваченный беспорядками Портленд направилось около тысячи сторонников президента США Дональда Трампа, с целью провести демонстрацию в его поддержку. Однако сторонники движения Black Lives Matter заблокировали дороги и остановили движение колоны автомобилей сторонников Трампа. Между противоборствующими сторонами возникали драки с использованием баллончиков с перцовым газом и пейнтбольных ружей. Кроме того, со стороны участников движения Black Lives Matter было применено и огнестрельное оружие – выстрелом в грудь был убит Аарон Даниэльсон.

Беспорядки в США, сопровождающиеся грабежами, поджогами и убийствами, продолжаются с 25 мая 2020 года, когда во время задержания полицией погиб чернокожий Джордж Флойд.

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