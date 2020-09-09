В России рекордно сократилось число банковских карт

По сообщению Банка РФ,начиная с апреля текущего года, россияне отказались от рекордного числа депозитных и кредитных карт, число которых стало меньше на рекордные 4,5 миллиона единиц.

В общей сложности «пластика» сократилось на 2,3%, - до 190,3 миллиона карт. В последний раз подобный отток карт наблюдался в кризисном 2015 году, когда число используемых гражданами России карт упало на четыре миллиона единиц. В результате общее число карт «на руках» у россиян выросло лишь на 500 тысяч.

По мнению экспертов, причиной сокращения стало введение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекцией, а также ужесточения правил получения банковских карт. Однако это не единственная причина, сходятся во мнении аналитики. Также стоит принять во внимание перенасыщенность рынка картами, которых в среднем на одного трудоспособного жителя России приходится уже почти три единицы. Одна из карт является основной, другие получены на всякий случай, рассказал гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.