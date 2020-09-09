В России зафиксирован наибольший суточный прирост COVID-19 c середины августа

В России за сутки было выявлено 5 218 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа, прирост стал максимальным, начиная с середины августа, передает оперштаб. В среду, 8 сентября, было выявлено 5099 случаев, 7 сентября - 5185, 6 сентября - 5195, 5 сентября - 5205. Таким образом, с середины августа суточный прирост стал максимальным.

Число летальных исходов за сутки составляет 142 человека, общее число безвозвратных потерь от инфекции в стране выросло до 18 135. Выписаны из российских больниц за сутки 6 409 человек, за все время эпидемии перебороли болезнь 856 458 человек.

В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 1 041 007 заболевших COVID-19. РФ продолжает оставаться на четвертом месте в мире по заболевшим. Всего в мире насчитывается уже 27,58 млн случаев инфекции, на первом месте остаются США, где за весь период выявлено 6,32 млн инфицированных человек. На втором месте Индия с показателем в 4,37 млн. Бразилия сохраняет третью позицию - 4,16 млн.

На первом месте по числу заболевших продолжает оставаться Москва – 642 новых диагноза. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявлено за сутки 218 эпизодов. Замыкает тройку Московская область с приростом в 164 больных. В пятерке Нижегородская и Ростовская области, 159 и 153 новых больных соответственно.