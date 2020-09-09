AstraZeneca прервала испытания вакцины от COVID-19

AstraZeneca Plc объявила о приостановке испытаний экспериментальной коронавирусной вакцины AZD1222, разработанной в университете Оксфорда, после того, как один из участников испытаний по непонятной причине заболел. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) называет оксфордскую вакцину одной из лучших и наиболее продвинутых в отношении уровня готовности и возлагает на нее большие надежды.

Испытания проходят в Соединенных Штатах, Великобритании, Бразилии и Южной Африке и находятся сейчас на последней стадии. Кстати, намечались дополнительные испытания оксфордской вакцины в Японии и России. Всего же планировалось привлечь к участию в них в общей сложности почти 50 тысяч человек.

Остановка испытаний британским фармацевтическим гигантом для того, чтобы независимые наблюдатели могли разобраться в причинах болезни и выяснить, связана ли она с вакциной, наверняка стала неприятным сюрпризом для Дональда Трампа. Он очень надеялся в ускоренном порядке одобрить применение AZD1222 в США до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, и тем самым поднять свои шансы на победу.

«Это обычная процедура, которая всегда проводится в случае обнаружения потенциально необъяснимой болезни участников испытаний»,- говорится в заявлении AstraZeneca.

Природа болезни участника испытаний не сообщается, но Stat News, первыми сообщившие о приостановке испытаний, утверждают, что его жизни ничто не угрожает.

New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что речь идет об участнике испытаний в Великобритании, у которого обнаружили поперечный миелит, острое воспаление спинного мозга, которое часто вызывает вирусная инфекция.

Естественно, приостановка испытаний коронавирусной вакцины немедленно отразилась на финансовом положении фармацевтической компании. Акции AstraZeneca упали более чем на 8%, а ее конкурента по разработке вакцины Moderna Inc выросли на новостях более чем на 4%.

Южная Корея сообщила, что будет очень внимательно следить за тем, что происходит с испытаниями, и намерена пересмотреть свое участие в производстве коронавирусной вакцины AZD1222.

Отразилась новость о приостановке испытаний AstraZeneca и и на испытаниях других вакцин, потому что компании, работающие над ними, сейчас вынуждены тратить время на проверку своих участников испытаний на схожие симптомы.

Разработчики вакцины, 9 ведущих фармацевтических компаний США и Европы, среди которых, кроме AstraZeneca и Moderna, Johnson & Johnson, Merck & Co, GlaxoSmithKline, Novavax Inc, Sanofi, BioNTech и Pfizer, пообещали во вторник, 8 сентября, тщательно следить за ее (вакцины) безопасностью и соблюдением высоких стандартов качества.