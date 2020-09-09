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Зеленский хочет встретиться с Путиным, Макроном и Меркель, но не может

Москва, 09.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил украинским журналистам, что «украинская сторона делает все, чтобы встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоялась 11 сентября, после чего станет возможна встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции. «Мы все делаем, чтобы была встреча лидеров нормандской четверки после встречи советников. Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны, и о том, что у нас есть диалог – в рамках «норманди» или в рамках Трехсторонней контактной группы», – сказал Зеленский.

Предыдущая встреча в «нормандском формате» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам переговоров Украина взяла на себя обязательства инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Она предполагает проведение местных выборов на Донбассе под наблюдением ОБСЕ, что послужит стартом для начала действия закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Так же стороны договорились провести новую встречу в «нормандском формате» в марте 2020 года. Однако Киев не выполнил взятых на себя обязательств и следующий саммит так и не состоялся.

Более того, Зеленский заявил о необходимости изменить Минские соглашения, которые лежат в основе всех предыдущих «нормандских» договоренностей. «Я уверен, что некоторые вещи сможем изменить и будем менять, потому что именно передача украинского государственного контроля после выборов – это точно не наша позиция, и я о ней сказал не знаю сколько раз, но это окончательное решение. Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен «Минска» прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала «Минск», но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять», – заявил Зеленский после последней встречи в «нормандском формате».

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