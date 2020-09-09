Жителям столичного региона пообещали «бабье лето» на выходных

Как рассказали в московском метеобюро, москвичей ждет на выходных эпизод «бабьего лета» с дневной температурой до 20 градусов со знаком плюс. Информацией поделилась главный специалист организации Татьяна Позднякова. Она поспешила успокоить москвичей, пообещав, что дожди не задержатся в городе надолго и через два дня погода в столице наладится. В субботу ожидается теплая малооблачная погода, небольшой дождь может собраться только в воскресенье во второй половине дня.

«В субботу и в воскресенье будет солнышко, оно нас будет радовать. Дневная температура к выходным повысится, и будет в Москве около 20 градусов, по области - 16-21», - рассказала специалист. Тем не менее, она считает, что назвать эти два дня полноценным «бабьим летом» нельзя из-за кратковременности потепления, «скорее это просто эпизод "бабьего лета"». Позднякова добавила, что пока сложно с уверенностью сказать вернется ли тепло в Москву и Московскую область во второй половине сентября. Она добавила, что уже с понедельника, 14 сентября, в дневные часы вновь станет прохладно, будут идти кратковременные дожди.