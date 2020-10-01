А мы идем на плато

«Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали», — если еще еще недавно приход второй волны коронавируса на официальном уровне в России отрицали, то сейчас вопрос уже стоит по-другому: в каком виде и при каких условиях в стране будут ужесточаться ограничительные меры.

Из последних новостей — с 5 по 28 октября московским предприятиям придется перевести на удаленку не менее 30% сотрудников ( откуда взялась эта цифра, столичные власти не объясняют). О введении нового требования сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

«Исходя из складывающейся ситуации, мы принимаем следующее решение. С 5 октября 2020 г. требование перевода на удаленную работу становится обязательным.

Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на удаленку:

не менее 30% работников,

всех работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение из этого правила — только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Требования о переходе на удаленную работу также не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонки, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей», — сообщил мэр Москвы, выразив надежду , что этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и не пришлось принимать более тяжелых решений.

Как заявили «Интерфаксу» в Роспотребнадзоре, там не исключают введения новых ограничений, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

«Если рост заболеваемости продолжится, возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры. Все зависит от динамики заболеваемости», — заявила агентству заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, уточнив при этом, что при соблюдении всех санитарных требований ужесточение мер может и не понадобиться. Стимулируют же к их выполнению рублем — за отсутствие масок в столичном метро штрафуют на 5 тысяч рублей. С 12 мая это в общей сложности принесло казне более 425 миллионов рублей. Однако, если спуститься в московскую подземку, то можно прийти к выводу, что штрафы граждан возможно и пугают, а вот коронавирус — нет. Даже если средства защиты и надеты, то чаще всего на подбородки, в лучшем случае, они прикрывают рот, оставляя нос открытым. «Протокол соблюден», чего же боле?

Опасные каникулы

Мэр столицы Сергей Собянин объявил было длинные каникулы для школьников: с 5 по 18 октября. Такой срок, как предполагалось, установлен не случайно — он немного превышает инкубационный период коронавируса. И, отсидевшись дома, дети бы разорвали цепочку передачи заразы.

Но Собянин предполагает, а народ располагает: вместо того, чтобы озадачиться спокойным домашним досугом для чад, москвичи бросились за турами на море. Как сообщила АТОР со ссылкой на результаты продаж туроператоров на начало октября, большая часть путевок на курорты Краснодарского края, Крыма и столь дорогой для русского сердца Турции уже раскуплены. «Суммарное количество броней по ряду направлений заметно превышает объемы аналогичного периода прошлого года», — цитирует ассоциацию ТАСС.

Естественно, в первую очередь речь идет о столичном регионе. В других пока действуют точечные меры. Так учеников одной из школ Раменского района Подмосковья с 5 по 11 классы отправили на «дистанционку» до 11 октября в экстренном порядке.

В Бурятии на частично дистанционное обучение перешли уже 36 школ. В Пензе, по официальным данным, на дистанционное обучение отправлены 12 классов, но, по словам местных жителей, из дома учатся многие ученики начальной школы.

Вообще, как поясняет агентство PRIMPRESS, сейчас негласно действует система: если в классе выявляется ученик, заразившийся ковидом, класс уходит на двухнедельный карантин. А школа продолжает работать.

Вроде бы, все логично: двухнедельный карантин, не важно, в виде каникул или дистанционного обучения, должен затормозить распространение заболевания. Но, если даже не говорить о столичных школьниках, часть которых родители спешно везут оздоровляться на юг, не стоит забывать: люди не живут в вакууме. Хоть школьники, хоть взрослые. Подростки общаются между собой (ведь ограничений на перемещения нет никаких), естественно, контактируют с родителями, ходят в кафе и в магазины.

Вирус вместо магнитика

Но вот что интересно: в Минобразования ранее заявили, что обязательного тестирования на коронавирус для школьников не будет. Понятно, что возвращающихся из Турции не минует тестирование: для таких «возвращенцев» правила уже установили. Но Крым, Сочи и другие отечественные курорты остаются за кадром. А ведь это далеко не регионы COVID-free.

Посмотрим, например, на Краснодарский край. По данным coronavirus-monitor.ru 1 августа в регионе было зафиксировано 7265 случаев заражения ковидом, а к 1 октября — 13987. При этом, если посмотреть на кривую, отражающую суточное количество зараженных, то на 1 августа их было 986, а на 1 октября — 3190.

Или обратим взгляд на Крым: 1 августа 1204 заражения, к 1 октября — 4474. При этом на графиках видно, что, начиная с августа, количество заболевших растет. Но почему? Ведь там еще тепло и сезон простуд не начался. Отдыхающие понаехали-понавезли? Курортники к этой динамике причастны, но, если верить Meduza, отнюдь не как переносчики заразы. Ради них, родимых, а точнее, ради содержимого их кошельков, по информации издания, статистику «причесывали»: пандемия пандемией, а сезон год кормит.

1 июля полуостров открыли для отдыхающих, отменив обязательную 14-дневную обсервацию для прибывающих, да и самоизоляцию для местных. На тот момент в республике был зафиксирован 681 случай заражения. То есть, за месяц показатель поднялся меньше, чем вдвое. В то же время, например, в Ростовской области 1 июля было зафиксировано 9706 случаев инфицирования, а к 1 августа их уже было больше 13 тысяч. То есть, чуть больше 500 человек в регионе, куда хлынули отдыхающие, против более чем 3300 человек в регионе, соседствующем с туристическим регионом (Краснодарским краем), но средоточием курортов на являющимся?

При этом, как заявили медики, опрошенные Медузой в Севастополе и Симферополе, большая нагрузка в больницах, принимающих пациентов с ковидом, была и до начала турсезона, а уж после его открытия все отделения были забиты «под завязку». Собеседники издания выразили уверенность в том, что статистика на полуострове специально занижалась. «Думаю, это было сделано для того, чтобы не терять туристов и сезон», — цитирует Meduza комментарий медсестры из Севастополя.

Курс на плато

С начала августа показатели что в Крыму, что в Краснодарском крае начали расти и сейчас уже подбираются к «нормальным», не вызывающим особых подозрений. Но чем обернутся в итоге «московские каникулы»? Пока в том же Роспотребнадзоре говорят о том, что выход на пресловутое плато по коронавирусу ожидается в октябре. Но когда именно — не понятно.

«Мы можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулезно будет соблюдать необходимые меры профилактики», — цитирует Интерфакс комментарий заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

При этом население свою «сознательность» уже продемонстрировало. А снова подгонять цифры под пасторальную картину, доказывая, что все в стране идет по плану — уже не комильфо. Не поверят.

Остается только готовиться к восхождению на то самое плато. В Москве на ковид уже закрыли 23 больницы. Подмосковье лечебные учреждения пока не закрывает, но, судя по сообщениям в Telegram, тоже готовится к встрече с волной: по информации канала Mash сотрудников скорой помощи и больниц региона возвращают на работу из отпусков. «МОССМП (Московская областная станция скорой медицинской помощи) просит медиков временно отменить отпуска. Все, кто уже успел уехать, по возможности, должны вернуться на работу», — сообщает канал, уточняя, что пока распоряжение носит рекомендательный характер, официального приказа нет.

Впрочем, появление официальных приказов — дело времени: по данным Оперштаба Москвы за последние сутки (с 30 сентября по 1 октября) в России было выявлено 8945 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель уже приблизился к началу июня. При том, что в начале сентября он лишь немногим превышал пять тысяч. Так что, новые обращения властей к народу, а с ними ограничения и штрафы, по всей видимости — не за горами.