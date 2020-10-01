Акции дня: «Аэрофлот» просел на завершении допэмиссии

Котировки крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот» пошли вниз на фоне завершения покупки бумаг акционерами в рамках допэмиссии. За дневную сессию в четверг бумаги подешевели на -4,88% до 70,59 рублей за акцию.

Ранее в сентябре компания начала процесс по увеличению уставного капитала путем размещения до 1,7 млрд новых обыкновенных акций. Преимущественное право приобретения акций было предоставлено акционерам «Аэрофлота», которые были зарегистрированы в реестре по состоянию на 17 августа 2020 года. Они могли купить акции в рамках допэмиссии до 1 октября 2020 года. Целью нового размещения стало повышение ликвидности группы «Аэрофлот» на фоне негативного влияния пандемии. Группа планирует использовать привлеченные средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,55% до 2889,8 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,34% до 1174,49 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:24 мск составила 40,35 долларов за баррель (-4,61%). Российская валюта укреплялась – 77,55 рублей за доллар.