Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на континентальном шельфе страны, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что ввод «СП – 2» в эксплуатацию может быть осуществлен только при условии, что хотя бы один из трубопроводов был испытан и верифицирован. Кроме того, должны быть выполнены все соответствующие условия, прописанные в разрешении на строительство. Также в релизе ДЭА отмечается, что условия разрешения на строительство газопровода от 30 октября 2019 года остаются в силе, так как они еще не были выполнены и они существенны для фазы эксплуатации.

Напомним, ранее глава правительства Дании Метте Фредриксен выступила за начало новой дискуссии вокруг строительства «Северного потока – 2» из-за «отравления» Навального.

В свою очередь глава американского Госдепа Майк Помпео в конце сентября в интервью немецкому изданию Bild заявил, что в США продолжают надеяться, что «Северный поток – 2» не будет достроен. По его словам, для решения этого вопроса предпринимаются все необходимые меры. В частности, запланирована организация целой коалиции против газопровода.

«Мы считаем, что «Северный поток – 2» создаёт риск для Европы, так как страны Старого Света становится зависим от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев, – пояснил госсекретарь. – Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток – 2» не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство ФРГ придёт к такому же мнению, из-за того, что произошло с Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа».