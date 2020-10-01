Эксперты оценили будущее отношений между Россией и Германией

Как рассказали политологи, принявшие участие в онлайн-конференции МИА «Россия сегодня», отношения между Москвой и Берлином значительно ухудшились в последнее время, но «окно возможностей» для их улучшения все еще существует.

Все события последних лет в последнее время работают против российско-германского диалога, заявил врио директора ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. Он добавил, что в последнее время для Берлина важнее «позиция стран Балтии, какой бы она ни была, чем мнение России».

«Это все не вселяет оптимизма, но в политической сфере еще, на мой взгляд, остается окно возможностей», - отметил он.

С данной позицией согласен и политолог Александр Рар, который утверждает, что проблему между двумя странами нарастали в последние 30 лет и , наконец, привели к очень конфликтной ситуации.

«Сейчас мы друг друга не понимаем, но, с другой стороны, потенциал для сотрудничества очень большой», - сказал эксперт. Он добавил, что в Германии есть определенная масса населения, которая бы не хотела разрушать отношения с Россией. Рар отметил, что большой отрицательный момент в отношениях стало отравление оппозиционера Навального. С августа отношения между странами значительно ухудшились, как будто ЕС «ждал, когда же предоставится случай определить истинные настроения отдельных политиков Брюсселя, добавил он.