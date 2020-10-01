Эрдоган выступил против прекращения огня в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг мирные предложения России, США и Франции о прекращении огня в Нагорном Карабахе и потребовал «ухода оккупантов» из региона, то есть Армении. «Стремление так называемой Минской группы, Америки, России, Франции прекратить огонь в условиях этой негативной ситуации, которая разворачивается в наши дни, потому что они пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, является неприемлемым», — сказал Эрдоган.

Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры трех государств, которые входят в Минскую группу ОБСЕ, осудили военные действия в этом регионе, а также призвали Баку и Ереван немедленно прекратить бои на этой территории. Согласно совместному документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, президенты РФ, США и Франции призывали к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон. «Мы также призываем руководителей Азербайджана и Армении незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения каких-либо предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – подчеркивается в заявлении.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. Армения завялила, что Турция принимает активное участие в военном конфликте в Нагорном Карабахе, используя истребители F-16 и наемников. Российский МИД подтвердил сведения о переброске боевиков из Ливии и Сирии в Нагорный Карабах.