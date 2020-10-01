ЕС расширил санкции против России

Совет Европейского союза принял решение о расширении списка индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций причастных к строительству Крымского моста. В санкционный список ЕС попали «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, Крымская железная дорога, Крымская первая страховая компания, генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на поездки в ЕС. В общем станционном списке ЕС В находятся 48 юридических и 177 физических лиц.

Крымский мост, соединяющий Крым и Краснодарский край через Керченский пролив, был введен в эксплуатацию в мае 2018 года.