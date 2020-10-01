Иностранные журналисты попали под обстрел в Нагорном Карабахе, есть раненые

Иностранные журналисты попали под обстрел с азербайджанской стороны в карабахском городе Мартуни.

Как передаёт агентство «Интерфакс», со ссылкой на руководителя центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнеса Мовсисяна, в настоящее время известно о двух раненых. Согласно предварительной информации, это журналисты французского издания Le Monde.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на главного редактора Тихона Дзядко сообщает, что под обстрел также попал заместитель главреда телеканала Дмитрия Еловского. Сейчас он находится в бомбоубежище.

По словам, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, всего для освещения событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе аккредитовались около 200 зарубежных журналистов, которые представляют более 50 иностранных СМИ.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что война в Нагорном Карабахе прекратится только после ухода армянских вооруженных сил из региона.

«Премьер-министр Армении выдвинул перед нами семь условий, которые мы отвергли. У нас одно условие – они должны безоговорочно, полностью и немедленно покинуть наши земли. Это условие в силе, и если правительство Армении выполнит его, то бои остановятся, не будет проливаться кровь, наступит мир, в наш регион придет мир», – подчеркнул Алиева.

Напомним, с 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. По утверждению Еревана, на стороне Азербайджана воюет турецкая армия.