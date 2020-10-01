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Качиньский возвращается в большую политику

Москва, 01.10.2020
#Политика
  • Качиньский возвращается в большую политику

AP/TASS

Очевидно, самому влиятельному польскому политику и лидеру правящей партии «Закон и справедливость» (PiS) надоело быть серым кардиналом и оставаться пусть и в формальной, но все же тени и он решил поменять цвет мантии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о перестановках в правительстве, в результате чего, в частности, в него после пятилетнего перерыва вернется Ярослав Качиньский.

Хотя от некоторой двусмысленности избавиться все равно не удалось. В 2017 году Качиньский сам выбрал Моравецкого на пост главы правительства. Сейчас же Моравецкий формально станет шефом Качиньского, который будет вице-премьером. Он будет курировать очень важные министерства: обороны, внутренних дел и юстиции.

Как объяснил Матеуш Моравецкий журналистам, он затеял перестановки в кабинете для его укрепления таким опытным политиком, которым является Ярослав Качиньский.

Конечно, Качиньский с его опытом усилит правительство Польши, особенно, его ярко выраженный антироссийский вектор, но все же главной причиной его возвращения на официальный пост является борьба PiS с двумя младшими партнерами правящей партии по коалиции. Особенно много хлопот доставлял «законникам» министр юстиции Збигнев Зиобро, не скрывающий своих притязаний на пост главы правительства. Кстати, несмотря на это он сохранил свой важный пост главного «законника» Польши.

Возвращения Ярослава Качиньского к формальной власти все в Польше ждали с момента прихода PiS к власти ровно пять лет назад. Однако больше всего разговоров с стране вызвало не его назначение премьер-министром, а появление в правительстве нового министра науки и высшего образования. Им стал известный своими антигеевскими высказываниями и взглядами Пшемыслав Зарнек, член сейма, глава Люблинского воеводства в 2015-19 годах, доктор юридических наук и, естественно, член «Закона и справедливости».

В июне в одном из телеинтервью Зарнек, к примеру, назвал идеологию ЛГБТ «грязной и абсолютно аморальной политикой», которая угрожает польским семьям.

«Давайте закончим дискуссию об этих отвратительных ЛГБТ, о гомосексуализме, бисексуальности и гей-парадах!»- призвал тогда Пшемыслав Зарнек, который, между прочим, скептически относится и к феминизму.

Назначение ярого приверженца консервативных взглядов на брак и семью в правительство стало вполне логичным продолжением антигеевской политики, которую в этом году особенно активно проводят PiS и президент Польши Анджей Дуда. Правящая партия при помощи ярко выраженной консервативной риторики надеется укрепить свое положение и авторитет в стране за счет поддержки правых националистов и приверженцев католической церкви, которая по-прежнему пользуется в Польше огромным авторитетом. 

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