Кто будет следующим президентом США, возможно, выяснится только в суде

Признание Трампа

Пока все идет к тому, что голосование 3 ноября будет не финалом борьбы за кресло главы Белого дома, а ее промежуточным этапом.

Первые из трех дебатов кандидатов в президенты принесли — нет, не сенсацию, а, скорее, очередной повод для беспокойства неравнодушным избирателям за судьбу демократии в США. Дональда Трампа и Джо Байдена прямо спросили: готовы ли они признать итоги голосования 3 ноября, вне зависимости от того, кто окажется победителем.

Ответы, которые дали оба кандидата, были разными. Байден заявил, что свое поражение признает. «Если я выиграю, это будет принято. Если я проиграю, это тоже будет принято», — однозначно сказал он. Таким образом, Байден презрел настоятельный совет, который ему дала в августе многоопытная Хиллари Клинтон: ни в коем случае не соглашаться с проигрышем.

Эту смелость он может себе позволить. По всем опросам, Байден опережает Трампа. Количество неопределившихся избирателей на этот раз меньше, чем в 2016 году. Поэтому все основания смотреть в будущее с оптимизмом у демократов есть. Даром, что на первых теледебатах Байден выступил не очень удачно.

Он заметно тушевался под напором Трампа, «плавал» в экономических вопросах да вдобавок еще сорвался на прямые оскорбления. Вместо уверенного лидера нации американцы увидели рассерженного старика, который в сердцах кричит оппоненту: «да заткнись ты!»

Впрочем, относительно личности Джо Байдена те, кто собираются за него голосовать, и так не имеют иллюзий. Его поддерживают только потому, что он — против Трампа.

А Трамп, меж тем, в ответ на вопрос, призна́ет ли он выборы, принялся рассказывать о нечестности голосования по почте. Оно де приведет к тому, что голоса американцев будут украдены.

Надо сказать, что сами американцы, если верить опросам, этого совершенно не опасаются. Подсчеты разнятся, но, по самым скромным прикидкам, около 50 млн избирателей, опасаясь коронавируса, готовы голосовать по почте. Из них примерно 40 млн, скорее всего, будут голосовать за Байдена.

Получается, что если Трамп добьется признания голосов по почте недействительными, это изменит результат выборов. Добиться этого он может только в Верховном суде. А там складывается особая ситуация. Недаром с вопроса об этой судебной инстанции начались дебаты Трампа и Байдена.

Суд есть суд

Незадолго до выборов умерла 87-летняя Руфь Гинзбург, которая много лет была судьей Верховного суда. Ее считали одним из самых ярких представителей тех, кого в США именуют либералами. То есть, сторонниками взглядов, которые в Европе посчитали бы левыми или левоцентристскими. Такие люди далеко не всегда поддерживают Демократическую партию, но в целом, тяготеют к ней.

Антиподы американских либералов — консерваторы. По европейской классификации их, пожалуй, можно отнести к правоцентристам. Естественно, им ближе Республиканская партия.

Со смертью Гинзбург в Верховном суде стало пять консерваторов и три либерала. Одно место судьи вакантно и кандидатуру на него, согласно законодательству, должен внести президент, а утвердить — сенат, где большинство у республиканцев, однопартийцев Трампа.

Он ее и внес. Кандидат в судьи Верховного суда, выбранный Трампом, оказался консервативнее некуда — это 48-летняя Эми Кони Барретт. Она ученица давнего оппонента Гинзбург, Антонина Скалиа, белая уроженка Юга, набожная католичка, мать семерых детей, противница абортов, сторонница ужесточения миграционной политики, христианских ценностей — словом, всего того, что проклинается или как минимум не принимается либеральной Америкой.

Голосование по этой кандидатуре намечено в сенате на 12 октября. И от его исхода, возможно, более, чем от президентских выборов, зависит, кто будет руководить США.

20 лет назад, в 2000 году примерно так и произошло. Тогда победитель не был определен сразу после выборов. Минимальны й разрыв между кандидатами в штате Флорида привел к пересчету голосов, а затем к новым пересчетам. Именно Верховный суд признал окончательным результат очередного из них.

И у Фемиды есть сердце

Спору нет, деление на консерваторов и либералов — это, конечно, условность. Случаев, когда американские госслужащие, в том числе, судьи, меняют свои убеждения, было немало. Тем более, что суд есть суд, и там руководствуются буквой закона. И все же личные пристрастия судьи значат очень много. Особенно, когда предстоит, считай, решать, уйдет ли ненавистный для многих в Америке Трамп со своего поста или останется еще на четыре года.

Если Верховный суд его и оставит в должности, спокойного президентства ему ждать не приходится. Америка расколота на два непримиримых лагеря. А в один день с президентскими будут и другие выборы. В частности, переизберут 33 из 100 сенаторов. Велика вероятность, что победу одержат демократы. Трамп потеряет большинство в сенате, а нижняя палата Конгресса и так против него. Значит, Америку ждет война ветвей власти.

Осознавая ответственность, ряд республиканских сенаторов уже высказываются за то, чтобы принять предложение демократов и дать возможность назначить судью Верховного суда уже после выборов президента. Тем более, что так честнее.

Весной 2016 года умер Антонин Скалиа. Тогдашний президент-демократ Барак Обама пробовал было предложить на его место судью-либерала. Но с республиканцами была достигнута договоренность, что следующего члена Верховного суда назначат только после ноябрьских президентских выборов. Теперь ситуация зеркальная, но Трамп хочет назначить судью, не дожидаясь ноябрьского голосования.

Ставки высоки, исход борьбы не ясен. Зато очевидно, что в руках американских сенаторов сейчас судьба не только их страны, но и, в какой-то мере, всего мира. Нестабильность в Америке эхом скажется по всей планете. А как именно — предугадать, увы, невозможно.