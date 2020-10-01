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Курс доллара: рубль пошёл на мощный разворот

Москва, 01.10.2020
  • Курс доллара: рубль пошёл на мощный разворот

Сергей Коньков/ТАСС

Последний день сентября рубль завершил мощным укреплением, отыграв значительную часть потерь начала недели. По данным на 19:00 мск на вечерних торгах Мосбиржи курс доллара составлял 77,59 руб. – по сравнению с закрытием вторника «американец» потерял сразу 1,48 руб. Ещё больше вчера просела единая валюта ЕС, которая к закрытию основной сессии торговалась по 90,95 (-1,91 руб.).

По мнению экспертов, в среду рубль ускорил рост к основным резервным мировым валютам из-за фиксации прибыли в последний день месяца, а также благодаря возращению интереса глобальных игроков к рисковым активам на ожиданиях дополнительного стимулирования американской экономики.

Также мощную поддержку российской валюте вчера оказала директива государства, ограничивающая компании по объёму валютных резервов.

Это означает, что фактически их обязали продавать валюту на рынке, для поддержания курса. Как подчеркнул Сергей Романчук из ACI Russia, именно это будет способствовать возврату курса к более фундаментально обоснованным значениям. При этом он признался, что у него пока нет понимания того, какую сумму надо продать в моменте.

«Однако локальные продажи уже есть, а это один из важнейших факторов, который в самой ближайшей перспективе поможет рублю вернуться к более фундаментально обоснованным значениям», – предположил эксперт.

Следует отметить, что эффективность данной меры, уже позволившей в среду рублю перейти от рекордных темпов падения к рекордным темпам укрепления, не отменяет того, что она является экстренной, так как в 2020 году валютная выручка компаний существенно снизилась из-за ограничительных мер, фактически парализовавших на несколько месяцев всю мировую экономику.

Также помогли вчера развернуться рублю и аукционы Минфина – ОФЗ были размещены при повышенном спросе. Таким образом, согласие российского министерства финансов на более высокую премию для рынка заметно улучшило ситуацию со спросом.

В свою очередь Андрей «Кочетков» из «Открытие Брокер» отметил, что сейчас многие критикуют решение российского регулятора провести взаимозачёт по основной сумме сделки Сбербанка, но по мнению эксперта, именно это позволило убрать навес отложенных покупок валюты в рамках бюджетного правила, снизив в дальнейшем долгосрочное давление на нацвалюту.

Кроме того, он напомнил, что рубль в начале недели сумел выстоять в очень непростой ситуации.

«Так, во вторник, отметки в 79,97 за доллар и 93,32 за евро не были преодолены, что стало сигналом к тому, что разворот в обеих парах возможен, что и произошло вчера. Более того, мы ожидаем, что до конца этой недели курс российской валюты станет ещё более устойчивым», – сказал он.

Между тем не все эксперты верят в возрождение рубля. В частности, Андрей Хохрин ООО ИК «Иволга Капитал» считает, что оставшийся негатив продолжит давить на курс российской валюты.

«Кризис-2020 не отыгран уже потому, что сдувания фондовых пузырей не произошло», –предостерёг он. 

Аналогичного мнения придерживаются аналитики Finam.ru. Как напомнили они, на вечерней сессии в среду доллар проседал до 77,65 руб., а единая валюта ЕС падала до 90,96 руб.

«Но вчерашнее укрепление национальной валюты не говорит о том, что начался новый тренд к росту рубля. Надо понимать, что санкционные угрозы остаются в силе, а риски ужесточения карантинных мер из-за пандемии коронавируса COVID-19 только лишь усиливаются», – пояснили они, не рискнув давать прогноз на ближайшие торги.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал» также заявил, что укрепление нацвалюты, которое произошло накануне пока ещё не окончательная точка девальвации рубля.

«По крайней мере, мы бы не стали исключать обновление новых максимумов, в паре доллар-рубль, так и в паре евро-рубль. Весь внешнеполитический негативный набор пока никто не отменял. Это и возможные санкции, и риски ужесточения ограничительных мер, и непростая ситуация в Белоруссии, и военный конфликт в Карабахе. Всё это, что вполне объяснимо, никак не способствует тому, что инвесторы вдруг начнут активно проявлять свой интерес к риску», – считает он.

По его мнению, в случае новых попыток продвинуться вверх, ближайшими ориентирами для доллара и евро могут станут мартовский максимум по «американцу» в 81,97 руб. и уровень начала 2016 года по «европейцу» в 93,70 руб.

«Однако можно предположить, что если это произойдёт, то основные резервные валюты на достигнутых уровнях долго не продержатся», – резюмировал Кравченко.

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