Макрон обвинил Турцию в переброске джихадистов в Нагорный Карабах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства того, что боевики из джихадистских группировок в Сирии пытаются попасть через территорию Турции в Нагорный Карабах. «Проблема сирийских джихадистов в Нагорном Карабахе – это очень серьезная реальность, которая меняет правила игры. Согласно определенной информации, которая у нас есть сегодня, сирийские боевики, связанные с группами джихадистов, намеревались присоединиться к фронту в Карабахе через Газиантеп (турецкий город – Эксперт)», – сказал Макрон. Президент Франции заяви, что добавил, что договорился с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о дальнейшем обмене информацией по этому поводу.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут военные столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами. В боях задействована авиация, бронетехника и артиллерия. Армения завялила, что Турция принимает активное участие в военном конфликте в Нагорном Карабахе, используя истребители F-16 и наемников. Российский МИД подтвердил сведения о переброске боевиков из Ливии и Сирии в Нагорный Карабах.

Ранее лидеры России, США и Франции выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали остановить военные действия и начать переговоры. Эрдоган отверг мирные предложения России, США и Франции и потребовал «ухода оккупантов» из Нагорного карабаха, то есть Армении.