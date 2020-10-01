Мировые биржи отхандрили сентябрь

Индекс Мосбиржи (при)остановился

Сентябрь оказался для российского фондового рынка месяцем плавного снижения. Падение рубля, не превратившись в обвал, помогло удержаться на плаву рублевому индексу Мосбиржи, как и происходит в таких случаях.

IMOEX снизился в сентябре на 1,87%, до 2910,71 пункта. Вот «долларовый» РТС, тот синхронно с валютным курсом потерял 6,1%, упав до 1181,06 пункта (расчеты ТАСС).

В среду по итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,15% — до 2905,81 пункта, РТС вырос на 1,98% — до 1178,51. Хотя национальная валюта в этот день еще продолжала снижение, информационный фон для нее уже менялся на благоприятный.

К концу торгового дня 30 сентября года внешний фон для российского рынка был умеренно позитивным. На западных биржах доминировали покупатели. Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,01% — до 41,98 доллар за баррель. Нефтяные котировки поддержала статистика по недельным запасам сырья в США.

Российский фондовый рынок снижается по итогам сентября вслед за американскими и европейскими биржами, поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Так, британский FTSE 100 потерял за месяц 1,6%, германский DAX — 1%, французский CAC 40 — 2,9%, итальянский FTSE MIB — 3,1%, испанский IBEX 35 — 3,5%.

Американские индексы также просели по итогам сентября: Dow — на 2,3%, S&P 500 — на 3,9%, Nasdaq — на 5,2%.

А 1 октября индекс МосБиржи на открытии торгов вырос на 0,32% (2915,20 пункта), индекс РТС прибавил 0,55% (1184,95 пункта), отмечает он.

С умеренным пессимизмом

За январь-сентябрь индекс Мосбиржи упал на 4,6%, индекс РТС — на 23,91%, подсчитал аналитик. По его словам, в сентябре главными негативными факторами для российских бирж были снижение цен на нефть, снижение мировых фондовых рынков, перспектива увеличения налоговой нагрузки на компании-экспортеры, новые риски усиления санкционного давления, вторая волна пандемии и связанные с ней карантинные ограничения.

В октябре на российский рубль и биржевой рынок будут оказывать давление геополитические факторы, указанные выше, а также слабость восстановления спроса на энергоносители и низкие цены на нефть, уверен Артем Деев. В текущих обстоятельствах сохраняется понижательная тенденция, считает он.

Но индекс РТС удержится на уровне выше 1 600 пунктов, индекс Мосбиржи сохранит позиции на уровне 2850 пунктов. При реализации самых негативных сценариев для России (введение новых санкций, разрастание пандемии коронавируса) РТС может пробить отметку 1600 и взять направление на 1100, ММВБ может начать снижение к границе 2700, ожидает аналитик.

Отскок рубля

Тем временем индекс Мосбиржи прибавляет 0.2% в четверг утром после снижения в среду, указывает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Однако его скромная динамика скрывает впечатляющие подвижки рубля на валютном рынке в эти дни.

Чуть более чем за сутки рубль укрепился на 2,5% к доллару и евро, указывает эксперт. Динамика под закрытие месяца и в первый день торгов в октябре отражает восстановление интереса игроков к покупкам подешевевших за сентябрь акций и рубля.

Эти же настроения видны по укреплению других валют развивающихся рынков. В частности, оффшорный юань переписал максимумы к доллару с мая 2019 года, отражая возвращение интереса к риску, указывает аналитик. Масштабные инфраструктурные проекты заметно тянут вверх рынок Австралии.

Фундаментально спрос на акции и сырье поддерживается надеждами на скорое согласование нового пакета поддержки в США, а также признаками того, что стимулы, применяемые в Поднебесной, сделают своё дело. И это также хороший знак для российского рынка, где экспорт энергии и сырья в Китай составляет значительную долю.

Если не произойдет резкого разлада в переговорах по фискальной поддержке в США, мы можем увидеть прочное восстановление позитивной динамики российского рынка в ближайшие недели, а также усиление рубля, полагает Алексей Кириенко.

Неустойчивый баланс

Так или иначе, указывает главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, российский рынок акций по-прежнему чувствителен к событиям на мировых торговых площадках, а также на мировой политической арене. В связи с затянувшимися последствиями распространения коронавируса в этом году, а также из-за неопределенности из-за новой волны эпидемии, ожидать от индекса Мосбиржи и РТС иных результатов было бы странно.

По мнению аналитика, на текущий момент конечная точка отскока пройдена, и индексы будут балансировать в рамках достигнутых пределов. Например, поддержку рублю окажет ситуация на рынке энергоносителей и позитив в отношении валют развивающихся стран, которые традиционно тянут российскую нацвалюту за собой. По нашим прогнозам, говорит он, пара доллар/рубль может пробить отметку в 76-76,5 руб. в четверг середине дня.

Однако остальные негативные факторы — а это ситуация в Нагорном Карабахе и очередные новости по теме отравления Навального, во второй половине дня могут повлиять на очередной отскок, поэтому крайне важно вообще в эти дни держать руку на пульсе.

Из акций комфортно себя могут чувствовать бумаги черных металлургов и золотодобытчиков, это будет вызвано ростом цен на промышленные и драгоценные металлы, что позволяет рекомендовать, в частности, особенно обратить внимание на бумаги «Полюса», считает аналитик.