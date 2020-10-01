МКБ выдал кредит на 2,5 млн долл. банку Монголии на развитие торговли с Россией

Московский кредитный банк (МКБ) предоставил кредит на сумму 2,5 млн долларов одному из старейших банков Монголии – Trade and Development Bank of Mongolia на финансирование торговых контрактов с Россией.

«Международное финансирование – одно из стратегических направлений МКБ. Все больше российских компаний заинтересованы в развитии экспортного направления. Конъюнктура рынка, увеличение спроса на российские товары, поддержка государством экспортеров способствует экспорту из РФ. Наш банк предлагает широкую продуктовую линейку для экспортеров – кредит иностранному покупателю, экспортный безрегрессный факторинг, дисконтирование экспортных аккредитивов, финансирование при участии в проектах страховых агентств, международных финансовых институтов», - прокомментировала директор департамента торгового финансирования МКБ Наталья Бахова.

Международный инвестиционный банк выступил гарантом по сделке, выпустив гарантию возврата кредита и процентов в пользу МКБ.