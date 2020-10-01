МКБ запустил новый вклад с доходностью до 5,5% на сумму до 20 млн руб.

Клиенты Московского кредитного банка (МКБ) смогут открыть новый вклад «МКБ. Практичный» со ставкой до 5,5% годовых с 1 октября 2020 года по 31 января 2021 года.

Открыть вклад можно только в рублях. Минимальная сумма размещения —50 тысяч рублей, максимальная — 20 миллионов рублей. Вклад открывается на срок 300 дней и разбивается на 3 периода по 100 дней. На каждый период устанавливается отдельная ставка: с 1 по 100 день – 5,5% годовых, со 101 по 200 день - 4,5% годовых, с 201 по 300 день – 3,5% годовых.

Оформить вклад можно в отделении банка. Пополнение вклада необходимо осуществить в течение первых 90 дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Частичное снятие денежных средств не предусмотрено. Пролонгация вклада допускается не более одного раза.